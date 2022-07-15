В Белгородской области сообщили о сброшенном с квадрокоптера взрывном устройстве

В городе Грайворон Белгородской области ночью с квадрокоптера на здание библиотеки было сброшено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в своем Telegram-канал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, есть небольшие разрушения. Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативные службы.

«Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — отметил Гладков.

Ранее в Белгородской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности до 24 июля. Его устанавливают при наличии подтвержденной информации о возможности совершения теракта. Гражданам рекомендовано избегать массового скопления людей, всегда носить при себе подтверждающие личность документы и обращать внимание на незнакомцев.