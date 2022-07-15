В ЕЦБ отметили экологичность криптовалют на базе Proof-of-Stake
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В ЕЦБ отметили экологичность криптовалют на базе Proof-of-Stake

В ЕЦБ отметили экологичность криптовалют на базе Proof-of-Stake


Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) раскритиковали криптовалюты на алгоритме Proof-of-Work (PoW). По их мнению, использующие Proof-of-Stake (PoS) проекты являются одним из немногих вариантов устойчивого развития цифровых активов.


В ЕЦБ подчеркнули, что в 2021 году усредненное потребление электроэнергии сетями биткоина и Ethereum превысило показатели Австрии, Нидерландов и Испании за 2020 год, а также установленную мощность крупнейшей в мире гравитационной плотинной гидроэлектростанции Three Gorges Dam.


Данные: ЕЦБ.

«Оценки углеродного следа биткоина и Ethereum также свидетельствуют, что совокупные годовые выбросы [сетей] по состоянию на май 2022 года сводят на нет прошлые и запланированные мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов для большинства стран еврозоны», — говорится в отчете.


По мнению аналитиков, биткоин несет «сомнительную» пользу для общества, однако сама по себе технология блокчейн обладает большим потенциалом. В ЕЦБ подчеркнули, что возможным вариантом решения проблемы является стимулирование проектов на базе PoS со стороны государств.


Специалисты объяснили, что алгоритм Proof-of-Stake в качестве ресурса использует цифровые активы (стейкинг), а не вычислительную мощность. Благодаря этому использующие подобные сети потреблят значительно меньше электроэнергии.


«Трудно представить, как власти могут принять решение о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение переходного периода, но закрыть глаза на активы вроде биткоина, которые построены на базе PoW [...]. Продолжая аналогию с автомобилями, у государственных органов есть выбор — стимулировать криптовалютную версию электромобиля (PoS и его вариации) или ограничить/запретить транспорт на ископаемом топливе (PoW)», — написали аналитики.


В последние годы политики и общественность активно обсуждает влияние деятельности майнеров на экологию. 


В апреле 2022 года схожую со специалистами ЕЦБ позицию озвучили в Конгрессе США. Чиновники попросили Агентство по охране окружающей среды проверить майнинговую индустрию на экологические риски. Они также отметили «менее энергоемкую» технологию Proof-of-Stake.


В июне 2022 года Банк Швеции призвал запретить биткоин ради экологии. Ранее с похожим предложением выступили другие регуляторы страны.


Напомним, в том же месяце Сенат штата Нью-Йорк одобрил двухлетний мораторий на добычу криптовалют с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников.

# Экономика ецб, майнинг, экология, новости
По материалам: ForkLog

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