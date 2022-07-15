В Иркутске стартовал съезд лидеров «Опоры России»
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В Иркутске стартовал съезд лидеров «Опоры России»

В Иркутске стартовал съезд лидеров «Опоры России»

14 июля в Иркутске стартовал съезд лидеров «Опоры России». В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-объединений и предприниматели. Они обсудят темы, которые в условиях новой экономики нуждаются в особом внимании: импортозамещение, госзакупки, силовое давление на бизнес, криптовалюта и другие.

Темой первого заседания стало «Импортозамещение как сфера развития бизнеса и экономики». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что регион готов развивать малый и средний бизнес.

Также в рамках съезда прошли параллельные дискуссии. В рамках первой — «Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для бизнеса» участники обсудили, как вырастить бизнес к участию в закупках, последние тренды в сфере государственных закупок и тендеров. На сессии "Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «Опоры России» спикеры поднимут темы силового давления на бизнес и предупреждения уголовно-правового преследования предпринимателей.

Результаты исследования мер поддержки самозанятых, реализуемых на региональном уровне, будут представлены на сессии «Самозанятые». Участники дискуссии акцент сделают на необходимых изменениях в регуляторике для самозанятых и проверке юридических лиц, работающих с этой категорией граждан. Темой заседания комиссии «Опоры России» по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству станет «Проблемные вопросы лесного комплекса и пути их решения в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств». О поддержке субъектов МСП на фоне нынешней экономической ситуации подискутируют председатель комиссии «Опоры России» по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, первый вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Андрей Гончаров, председатель комитета лесной отрасли Иркутской «ОПОРЫ» Евгений Бакуров, председатель комитета по природопользованию и экологии Иркутского отделения бизнес-объединения, председатель правления ассоциации участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных лесных ресурсов «Дикоросы» Александр Деев.

В первый день съезда также состоялись выездные сессии. Их темами стали «Криптовалюта и майнинг» и «Презентация индекса женской предпринимательской активности WBI-9».

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По материалам: irk

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