В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России

Вадим Карасев

Цеков заявил, что ЕК может смягчить санкций против РФ из-за осложнений с продовольствием

Еврокомиссия (ЕК) может смягчить ряд санкций против России, опасаясь осложнений с продовольственной ситуацией. Такую причину в разговоре с «Известиями» назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор пояснил, что создание ограничений для экспорта из России грозит проблемами с обеспечением продовольствием, причем не только странам Африки. «Они (Еврокомиссия — прим. "Ленты.ру") сами тоже начнут страдать от ограничений экспорта ряда сельхозпродукции. Поэтому они и принимают решения, которые снимают возможные ограничения», — сказал Цеков.

Накануне стало известно, что ЕК в седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, скорректирует ряд ограничений против России, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны.

Вступившие в силу санкции скорректируют для того, чтобы предотвратить их неверное истолкование трейдерами — в частности, изменению подвергнут документ о запрете входа российских судов в порты Евросоюза. В пятом пакете европейских санкций было прописано, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства.

Тем не менее некоторые иностранные трейдеры прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов, которые косвенно принадлежат подсанкционным госкомпаниям страны.