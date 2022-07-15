В США не увидели признаков перепродажи поставляемого Украине оружия
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В США не увидели признаков перепродажи поставляемого Украине оружия

В США не увидели признаков перепродажи поставляемого Украине оружияВ Пентагоне заявили, что США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине оружия

Соединенные Штаты пока не видят признаков того, что поставляемые Западом Киеву вооружения передаются третьим сторонам. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона, которого цитирует РИА Новости.

«Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины», — пояснил представитель американского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что НАТО и страны Евросоюза (ЕС) обеспокоены тем, что поставляемое Киеву вооружение может попасть на черный рынок, и намерены ужесточить контроль за передачей боевой техники.

5 июля о перепродаже Украиной оружия в другие страны во время боевых действий заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он пояснил, что военные грузы, изначально предназначенные для Киева, были замечены в странах Ближнего Востока.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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