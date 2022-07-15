В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи Японии
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В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи Японии

В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи ЯпонииВ Токио заявили, что военная активность России и КНР вблизи Японии выросла в 2,5 раза

Военная активность России и КНР вблизи Японии после начала специальной военной операции на Украине выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на минобороны страны.

Согласно данным японских военных, за четыре месяца после начала конфликта зарегистрировано 90 случаев активности китайских и российских военных кораблей и самолетов вблизи Японии. В ведомстве заявили, что скоординированные маневры на высоком уровне вызывают обеспокоенность в Токио.

Так, 12 июня три китайских судна отправились на север через Японское море из Цусимского пролива и разделились на две группы, направляясь на восток в сторону Тихого океана. 15 июня семь российских судов были обнаружены примерно в 280 километрах к юго-востоку от мыса Эримо на Хоккайдо. Некоторые плыли на юг через Тихий океан, затем 19 июня отправились на север между островом Окинава и островами Мияко. В Токио опасаются, что Россия и Китай таким образом проверяют свою способность координировать действия рядом с японской территорией.

В издании отметили, что военная активность Китая и России особенно усилилась 22 мая, когда президент США Джо Байден посетил Японию. В мае было зарегистрировано в общей сложности 43 случая, по сравнению с семью в апреле.

В мае Минобороны России сообщило, что бомбардировщики России и Китая провели патрулирование Японского моря. В минобороны КНР уточнили, что мероприятие было плановым и носило стратегический характер.

Япония по дипломатическим каналам выразила серьезную обеспокоенность тем, что рядом с ее границами проходили совместные учения самолетов РФ и Китая. Полеты проходили во время визита Байдена в Токио. Американский лидер принимал участие в саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD).

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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