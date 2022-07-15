Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»
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Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»

Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»Ведущий Корчевников опроверг данные о своей смерти в Донецке, опубликованные в «Википедии»

Ведущий канала «Россия 1», генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников опроверг появившуюся в онлайн-энциклопедии «Википедия» информацию о своей смерти. Пост, в котором ведущий развеял эти слухи, опубликован в его Telegram-канале.

Корчевников показал скриншот страницы из поисковой системы «Яндекса», где со ссылкой на «Википедию» утверждается, что он умер в Донецке. При этом дата смерти телеведущего не приводится.

«Если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах», — отреагировал на данные о своей смерти гендиректор канала «Спас».

Ранее Корчевников рассказал, что его отец злоупотреблял алкоголем. По словам ведущего, из-за пристрастия к спиртному его родитель рано ушел из жизни. Журналист добавил, что впоследствии много думал о судьбе отца.

Перед этим Корчевников заявил, что у него были сложные отношения с отцом. Журналист назвал своего родителя властным, сильным человеком, который много лет «не решался проявить себя никак» по отношению к сыну.

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По материалам: lenta.ru

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