Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»

Вадим Карасев

Ведущий Корчевников опроверг данные о своей смерти в Донецке, опубликованные в «Википедии»

Ведущий канала «Россия 1», генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников опроверг появившуюся в онлайн-энциклопедии «Википедия» информацию о своей смерти. Пост, в котором ведущий развеял эти слухи, опубликован в его Telegram-канале.

Корчевников показал скриншот страницы из поисковой системы «Яндекса», где со ссылкой на «Википедию» утверждается, что он умер в Донецке. При этом дата смерти телеведущего не приводится.

«Если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности всего контента о России и нынешней спецоперации на западных платформах», — отреагировал на данные о своей смерти гендиректор канала «Спас».

Ранее Корчевников рассказал, что его отец злоупотреблял алкоголем. По словам ведущего, из-за пристрастия к спиртному его родитель рано ушел из жизни. Журналист добавил, что впоследствии много думал о судьбе отца.

Перед этим Корчевников заявил, что у него были сложные отношения с отцом. Журналист назвал своего родителя властным, сильным человеком, который много лет «не решался проявить себя никак» по отношению к сыну.