Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери

Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери

Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери

На днях в честь Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга в 40-летнем возрасте в 2015 году, был организован благотворительный вечер. Дело в том, что у двоюродной сестры артистки тоже обнаружили онкологию на последней стадии, и молодая женщина сейчас активно борется за свою жизнь. Родные, всеми возможными способами, собирают ей деньги на лечение.

Благотворительный вечер был организован следующим образом: все, кто хотел выступить на сцене с любой песней из репертуара Жанны Фриске, платили организаторам по тысяче рублей. Кроме того, в холле продавали духи (аромат которых, к слову, оценил отец умершей артистки) под названием «Красная роза Жанны Фриске»: их могли приобрести все желающие помочь двоюродной сестре Фриске.

По слухам, вечер закончился скандалом. В прессе сообщалось, что Александр Попов, экс-участник группы «Турбомода», певец и по совместительству отец ребенка Натальи Фриске (родной сестры Жанны), устроил истерику. По слухам, он не захотел платить деньги за выступление, разругался с организаторами и несостоявшимся тестем, назвал духи самопалом и гордо удалился с мероприятия. Но Владимир уверил, что все было не так.



Отец Жанны рассказал, что Александр Попов действительно не захотел платить деньги за свое выступление, но никакой истерики при этом не устраивал. Он просто тихо удалился с вечера, без каких-либо комментариев. Все остальное раздули журналисты и разнесли ложную информацию по сети.

«Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а журналисты и духи обгадили — мрази! – искренне возмущается Владимир. - Ничего святого! Я был приглашенный человек, чего вы хотите, я не понимаю!».

Владимир хорошо общается с отцом своей внучки, но так и не понял, зачем он приехал на вечер памяти. Все условия были оглашены заранее, и Александр прекрасно знал, что за выступление нужно платить. Возможно, мужчина хотел попиариться, и у него это получилось.


Владимир отметил, что ему организация вечера очень понравилась, все прошло отлично, а зрители и участники испытали только позитивные эмоции. Со сцены было сказано много хороших и добрых слов в адрес его дочери. Владимир не пожалел, что принял приглашение и пришел на мероприятие.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

7 признаков того, что мужчина не испытывает к вам чувств
7 признаков того, что мужчина не испытывает к вам чувств
Эксперт: За каждым публичным источником эмоционального контента чаще всего стоит интересант
Эксперт: За каждым публичным источником эмоционального контента чаще
Полезные свойства стевии и сферы её применения
Полезные свойства стевии и сферы её применения
Трейлер к релизу PowerWash Simulator — игра уже в Game Pass
Трейлер к релизу PowerWash Simulator — игра уже в Game Pass
Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери
Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти
Посольство заявило о дискредитации России из-за мнимой угрозы биооружия
Посольство заявило о дискредитации России из-за мнимой угрозы
Предприятия Усть-Илимска модернизируют, несмотря на санкции
Предприятия Усть-Илимска модернизируют, несмотря на санкции
СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС
СМИ узнали содержимое седьмого пакета санкций ЕС
Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды для привлечения благополучия, народные приметы праздника
Что запрещено и что делают в день Берегини 15 июля 2022 года: обряды
Сергей Жуков рассказал о своих детях
Сергей Жуков рассказал о своих детях
Иван Краско получил осложнение на легкие
Иван Краско получил осложнение на легкие
Мама Лизы Арзамасовой запечатлела своего внука в соломенной шляпке
Мама Лизы Арзамасовой запечатлела своего внука в соломенной шляпке

Топ на сегодня

На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
Когда похоронят Пьера Нарцисса
Когда похоронят Пьера Нарцисса
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному сообществу
В МИД КНР описали мемом отношения западных СМИ к международному
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком

Еще по теме

Семья Жанны Фриске подает в суд на Русфонд
Жанна Фриске, последние новости о семье певицы сегодня, 04.03.2016: дорогую вакцину передали больному раком парню
Новости о Жанне Фриске на сегодня, 05.02.2016: денег на лечение певицы не хватило
"Русфонд" вступил в борьбу за наследство Жанны Фриске