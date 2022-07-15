Владимир Фриске рассказал о разгоревшемся скандале на вечере памяти его дочери

На днях в честь Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга в 40-летнем возрасте в 2015 году, был организован благотворительный вечер. Дело в том, что у двоюродной сестры артистки тоже обнаружили онкологию на последней стадии, и молодая женщина сейчас активно борется за свою жизнь. Родные, всеми возможными способами, собирают ей деньги на лечение.

Благотворительный вечер был организован следующим образом: все, кто хотел выступить на сцене с любой песней из репертуара Жанны Фриске, платили организаторам по тысяче рублей. Кроме того, в холле продавали духи (аромат которых, к слову, оценил отец умершей артистки) под названием «Красная роза Жанны Фриске»: их могли приобрести все желающие помочь двоюродной сестре Фриске.

По слухам, вечер закончился скандалом. В прессе сообщалось, что Александр Попов, экс-участник группы «Турбомода», певец и по совместительству отец ребенка Натальи Фриске (родной сестры Жанны), устроил истерику. По слухам, он не захотел платить деньги за выступление, разругался с организаторами и несостоявшимся тестем, назвал духи самопалом и гордо удалился с мероприятия. Но Владимир уверил, что все было не так.





Отец Жанны рассказал, что Александр Попов действительно не захотел платить деньги за свое выступление, но никакой истерики при этом не устраивал. Он просто тихо удалился с вечера, без каких-либо комментариев. Все остальное раздули журналисты и разнесли ложную информацию по сети.

«Хорошее дело люди организовали, продавали там духи — а журналисты и духи обгадили — мрази! – искренне возмущается Владимир. - Ничего святого! Я был приглашенный человек, чего вы хотите, я не понимаю!».

Владимир хорошо общается с отцом своей внучки, но так и не понял, зачем он приехал на вечер памяти. Все условия были оглашены заранее, и Александр прекрасно знал, что за выступление нужно платить. Возможно, мужчина хотел попиариться, и у него это получилось.





Владимир отметил, что ему организация вечера очень понравилась, все прошло отлично, а зрители и участники испытали только позитивные эмоции. Со сцены было сказано много хороших и добрых слов в адрес его дочери. Владимир не пожалел, что принял приглашение и пришел на мероприятие.