Во Франции во время салюта погиб ребенок

Вадим Карасев

В День взятия Бастилии во Франции во время салюта погибли семилетний мальчик и его сестра

На западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии погибли семилетний мальчик и его 24-летняя сестра. Об этом пишет газета Ouest-France.

Инцидент произошел в коммуне Шоле около 23:00 по местному времени (00:00 по московскому). Как рассказал прокурор города Анжер Эрик Буйар, в результате сбоя с «зарядами фейерверка» еще один человек из этой семьи получил ранения. В настоящий момент пострадавший человек доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Прокурор также обратился к жителям Франции, снимавшим запуск салюта на телефон. По его словам, видео и фото с места событий могут помочь следствию. В связи с этим Анжер Эрик Буйар предложил жителям города связаться с местным полицейским участком.

Ранее житель американского города Сан-Антонио, 43-летний Пабло Руиз пытался запустить фейерверк со своей макушки, но неправильно выбрал направление. Он взорвал трубку с фейерверком не сверху, а снизу. Он умер на глазах у друга.