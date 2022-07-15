Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезни
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Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезни

Врач назвал опасное последствие распространенной детской болезниИммунолог Продеус предупредил, что ротавирусная инфекция может привести к смерти ребенка

Врач педиатр-иммунолог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал опасное последствие ротавирусной инфекции у детей. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он предупредил, что эта распространенная болезнь может привести к обезвоживанию и, как следствие, смерти ребенка.

По словам специалиста, ротавирусная инфекция опасна для маленьких детей. «Рвота и диарея, основные ее проявления, приводят к обезвоживанию. Чем младше ребенок, тем быстрее оно развивается», — сообщил он.

Во избежание заражения Продеус порекомендовал родителям во время летнего отдыха купаться с детьми не в бассейне, а в море. Он подчеркнул, что теплая стоячая пресная вода является рассадником кишечных заболеваний, в то время как соленая замедляет размножение микробов. «Конечно, если есть возможность выбирать — не отдыхайте на таком пляже, где "яблоку негде упасть"», — добавил он.

Доктор также порекомендовал родителям часто мыть руки себе и ребенку, особенно перед едой, и внимательно следить за качеством пищи. Помимо того, от ротавируса можно вакцинироваться, указал он.

В случае, если ребенок все же заболел, необходимо поддерживать уровень жидкости в его организме и баланс солей, написал Продеус. «Для этого есть специальные солевые порошки: их разводят в воде, получается солевой раствор, которым понемногу отпаивают ребенка», — объяснил он. При признаках обезвоживания или появления крови в стуле, по словам педиатра, необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее Продеус назвал главное условие для занятия спортом в детстве. Он заявил, что юным спортсменам необходимо постоянное наблюдение врача.

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По материалам: lenta.ru

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