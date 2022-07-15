Врач назвал опасные для дачников растения

Вадим Карасев

Доктор Андрей Продеус предупредил об опасности борщевика, крыжовника, крапивы и осоки

Врач педиатр-иммунолог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил россиян об опасности некоторых растений. Соответствующее видео доктор опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, наибольшую опасность для здоровья дачников представляет борщевик. «Сок борщевика при попадании на кожу может быть опасен под солнцем. Солнечные лучи вызывают изменения в его химическом составе, приводящие к процессу под названием фотосенсибилизация (Повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению — прим. "Ленты.ру"), и возникает солнечный ожог вплоть до волдырей», — сообщил Продеус. Еще хуже, если сок борщевика попадет на слизистые рта, предупредил он.

Вторая группа опасных растений включает в себя розу, шиповник, крыжовник и любые другие такого рода кусты с колючками, отметил специалист. «Часть этих растений заражена грибком, называемым споротрихоз. Поэтому полученные от этих колючих растений ранки нужно обрабатывать перекисью водорода, хлоргекседином, спиртовым раствором. Грибок более устойчив, чем бактерии или вирусы, поэтому просто помыть руки будет недостаточно», — предостерег доктор.

Еще одним опасным растением врач назвал крапиву. По его словам, у 10-15 процентов детей имеется повышенная чувствительность к содержащемуся в ней веществу, вызывающему ожог. «У таких детей эта реакция может протекать с отеком по типу локального отека Квинке», — указал Продеус. В случае зуда и болезненных ощущений он порекомендовал промыть ожог проточной водой и принять антигистаминные препараты.

Опасность также представляет осока. «У нее исключительно острый край, который может легко вызвать порезы и повреждения. Такие порезы очень долго заживают, потому что они достаточно глубокие и часто бывают инфицированы», — сказал доктор. При порезе осокой врач посоветовал обработать рану и наложить пластырь для более эффективного заживления.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» назвали растение, употребление которого в пищу может быть опасным для беременных женщин. Специалисты предупредили, что красный клевер содержит фитоэстрогены — растительные соединения, которые могут вызывать эстрогенный или антиэстрогенный эффект.