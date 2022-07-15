Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции для избежания мирового кризиса

Вадим Карасев

Глава Всемирного банка Мэлпас рекомендовал ослабить торговые санкции для избежания кризиса

Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков и избежания мирового кризиса следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, а также наращивать предложение продовольствия и энергоносителей. Об этом заявил глава организации Дэвид Мэлпас на заседании глав финансовых ведомств и Центробанков стран G20. Его слова приводит ТАСС

По его словам, в настоящее время в мире назревает гуманитарная и экономическая катастрофа. Кроме того, во многих странах может наступить рецессия, есть риск инфляции, обесценивания валюты и резкого сокращения международных резервов.

«Перенаправление природного газа в Европу является серьезной помехой для генерации электроэнергии в развивающихся странах, производства продуктов питания и удобрений», — предупредил Мэлпас.

Он призвал увеличить предложение продовольствия, удобрений и энергоносителей. Для этого, по его словам, необходимо увеличить добычу природного газа, поскольку он играет «ключевую роль в производстве удобрений и в энергосетях».

«Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — призвал глава ВБ.

Ранее Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции. В американском министерстве пояснили, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

