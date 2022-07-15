Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на фиктивных сотрудниках

Прокуратура Черемхово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, заведующая детским садом трудоустроила на должность воспитателей и сторожа трех лиц, которые фактически не работали в дошкольном заведении. В бухгалтерию женщина отправляла подложные документы учета рабочего времени. На их основании в 2017-2022 годах начислялась заработная плата несуществующим сотрудникам. В результате этого министерству образования Иркутской области причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.