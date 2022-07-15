Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на фиктивных сотрудниках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на фиктивных сотрудниках

Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на фиктивных сотрудниках

Прокуратура Черемхово утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, заведующая детским садом трудоустроила на должность воспитателей и сторожа трех лиц, которые фактически не работали в дошкольном заведении. В бухгалтерию женщина отправляла подложные документы учета рабочего времени. На их основании в 2017-2022 годах начислялась заработная плата несуществующим сотрудникам. В результате этого министерству образования Иркутской области причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларов
На Канье Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов
Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на фиктивных сотрудниках
Заведующая детсадом в Черемхово заработала два миллиона рублей на
Очень умные таксы, которые ждут команды хозяина
Очень умные таксы, которые ждут команды хозяина
Шольцу предрекли отставку, если он не капитулирует перед Путиным
Шольцу предрекли отставку, если он не капитулирует перед Путиным
Действенные способы, чтобы самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца
Действенные способы, чтобы самостоятельно снять кольцо с опухшего
Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в «Википедии»
Ведущий канала «Россия 1» отреагировал на данные о своей смерти в
KuCoin проведет соревнование с призовым фондом $1 млн
KuCoin проведет соревнование с призовым фондом $1 млн
EA одобряет разработку одиночных игр только при потенциальных продажах выше 10 млн копий
EA одобряет разработку одиночных игр только при потенциальных
В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи Японии
В Токио обеспокоились ростом военной активности России и КНР вблизи
Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у себя дома
Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у
В Северной Корее ответили на решение Украины разорвать дипломатические отношения
В Северной Корее ответили на решение Украины разорвать
Евросоюз передумал отправлять Украине 9 млрд евро
Евросоюз передумал отправлять Украине 9 млрд евро

Топ на сегодня

Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком вблизи Ангарска
Водитель и пассажир Subaru погибли при столкновении с грузовиком
Домработница Филиппа Киркорова рассказала о замужестве с ним
Домработница Филиппа Киркорова рассказала о замужестве с ним
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в Екатеринбурге, запланированный на осень, не состоится
Андрей Макаревич подтвердил, что концерт группы «Машина времени» в
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной индустрией
Гэри Генслер заявил о необходимости усилить надзор за криптовалютной
Главу Минобороны Британии назвали серым кардиналом в гонке за кресло премьера
Главу Минобороны Британии назвали серым кардиналом в гонке за кресло

Еще по теме

Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери
Директор спорткомплекса в Хомутово заплатил 4,5 миллиона рублей за оборудование, которое так и не поставили
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Реймера