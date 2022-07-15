Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Вадим Карасев

Данный период можно смело назвать временем сюрпризов. Сюрпризы эти, к счастью, должны быть положительными. Астрологи рассказали, какие возможности подарит влияние планет женщинам разных Знаков Зодиака.

Это будет важное и знаковое время. Астрологи уверены: всех ждет активная и плодотворная неделя, подходящая для поисков и начала новых свершений, совместных дел, работы, деловых встреч, дел по дому. Женщинам стоит обратите внимание на все, что в долгосрочной перспективе может сделать их счастливее. Все пройдет отлично, если подготовить почву правильно, избавившись от всего ненужного. Также не забывайте пользоваться эффективными практиками по наполнению женской энергией, если почувствуете недостаток сил.

Женщина-Овен

Женщинам этого Огненного Знака стоит проработать причины отсутствия счастья и крепкого здоровья. Самое важное сейчас — это хорошее самочувствие. Эксперты настоятельно советуют представительницам этого Знака заботиться о том, чтобы чувствовать себя прекрасно. Эта неделя пройдет под воздействием усиленной энергетики Венеры. Попав в созвездие Рака, она будет вселять уверенность в Овнов, указывать им на их сильные и уязвимые места. Хаос в голове сойдет на нет, эмоциональный фон стабилизируется. Это время идеально подходит для исправления ошибок.

Женщина-Телец

Тельцам прекрасного пола стоит максимально гибко реагировать поведение окружающих людей и на перемены вокруг, не терять осторожность и помнить о чувстве меры, чтобы в жизни сохранилась положительная динамика. Всего есть шесть основных причин того, почему человек может притягивать к себе неприятности. Женщины-Тельцы нередко являются магнитами для негатива, но сейчас может всё измениться, причем самым кардинальным образом. Вселенная поможет Тельцам стать лучше в любом жизненном аспекте.

Женщина-Близнецы

Представительницам Близнецов важно найти точку опоры и разобраться в собственных желаниях. Как только они разберутся с целями и желаниями, в их жизни тут же появится масса позитивных эмоций и возможностей. Чтобы не потерять веру в себя под прессингом новых задач и проблем, Близнецам рекомендуется проводить больше времени с семьей, друзьями. Очень важное значение на этой неделе будет играть их внешний вид. Нужно одеваться ярко, привлекательно. Это поможет привлечь внимание мужчин и удачу. Также стоит избегать трех максимально опасных моделей поведения.

Женщина-Рак

Планеты спасут Раков от энергетического истощения и ложных сомнений, а также подарят заряд положительных эмоций, который станет крепким фундаментом для будущих перемен. Это будет динамичное время из-за активной Венеры и Меркурия, поэтому важно пользоваться почаще обрядами и практиками, которые помогут всё успевать. Прекрасным Ракам нужно это, поскольку прохлаждаться сейчас нельзя. Мечты сбудутся, если правильно их сформировать. Мечтаете об отпуске — вперед. Хочется найти любовь — не медля знакомимся с новыми людьми. Новые перемены придут к самым вдохновленным Ракам. На этой неделе можно ждать новых ощущений.

Женщина-Лев

Львам важно сохранить в себе эмоциональную легкость до конца недели. В таком состоянии им будет обеспечен успех в делах и благосклонность фортуны в любви. В моменты принятия важных решений лучше использовать интуицию, поскольку планеты ее значительно усилят. Астрологи предлагают уставшим и лишенным сил женщинам-Львам на секундочку остановиться и спросить себя о том, нужно ли им то, за что они так упорно сражаются. Все тайное на этой неделе станет явным. Если кто-то обманывал Львов, это всплывет на поверхность.

Женщина-Дева

Уверенность не всегда играет Девам на руку, но сейчас, в момент активизации Меркурия и Венеры, от нее будет только польза. Небесные покровители будут склонять к быстрым решениям и переменам в жизни. С одной стороны, хорошо, когда проблемы решаются на лету, с другой — велика опасность совершить ошибку. Лучшее, что можно сделать этим дамам — стать более наблюдательными. Также важно не зацикливаться на неудачах и продолжать идти вперед. В этом Девам помогут специальные практики и советы. Хватит топтаться на месте.

Женщина-Весы

Неделя начнется с соединения перехода Венера в Знак Рака, а это значит, что нужно заранее правильно расставить приоритеты. Недостатка в удаче у прекрасных Весов, скорее всего, не будет, но если вдруг фортуна будет неблагосклонной к ним, они могут воспользоваться семью быстрыми ритуалами на удачу. Предпоследняя неделя июля подарит женщинам-Весам шанс разобраться с проблемами во всех сферах жизни. Активные планеты — залог успеха во многих сферах, правда, есть одно «но»: не стоит идти на всё ради цели. Отстаивать свое мнение необходимо, но без агрессии.

Женщина-Скорпион

Скорпионам прекрасного пола нужно мыслить позитивно, уделяя побольше внимания тому, что настраивает их на оптимизм. Полезно будет попробовать войти в состояние потока, чтобы стать успешнее в делах и в любви. В таком состоянии Скорпионы станут самым заметными женщинами для сильного пола. Меркурий будет очень позитивен, поэтому прояснит путаницу в делах, поможет избежать неприятностей, освободиться от тревоги. Из-за смены энергетики Венеры этим женщинам удастся более твердо встать на ноги и достичь душевного равновесия.

Женщина-Стрелец

Стрельцам лучше прислушиваться почаще к разуму, нежели к интуиции. Чуть больше логики — и все тут же встанет на свои места. Главное — не перестараться с этим: важно сохранять внутренний баланс. События этой недели окажутся весьма благоприятными, но некоторые позитивные стороны Стрельцы могут попросту не заметить. Успех ждет тех женщин, которые смогут быть чуточку внимательнее. Если Стрельцы хотят провести время хорошо, им стоит уповать на энергетику оптимизма. Можно смело заниматься любимым делом. Это гарантированно снимет любое напряжение.

Женщина-Козерог

Сейчас не самое подходящее время для срывов и споров с любимым мужчиной, родственниками. Для формирования удачных событий, Козерогам стоит пользоваться важными хитростями, о которых мы рассказывали ранее. Это определенно благоприятное время для работы, дел по дому, покупок. Не лишним будет научиться извлекать пользу из любых событий. Астрологи чаще знакомиться, больше флиртовать, общаться — такие приключения пойдут этим женщинам на пользу. В этот период можно услышать о себе лживые слухи, но не стоит на это обращать никакого внимания.

Женщина-Водолей

На этой неделе астрологи советуют Водолеям быть чуть более открытыми в плане общения. Меркурий поможет произвести наилучшее впечатление на мужчин и в целом на людей. Сейчас как никогда важно находиться среди людей, особенно среди тех, которым можно безоговорочно доверять. Можно принимать важные и судьбоносные решения. Если прислушиваться к интуиции, многих досадных промахов получится избежать. Конец недели может быть непростым, но советы о том, как зарядить себя удачей, помогут Водолеям не попасть в трудную ситуацию.

Женщина-Рыбы

Чтобы дела шли благополучно, прекрасным Рыбам необходимо сохранять силу духа и программировать себя на успех. Не время опускать руки. Сейчас тот самый момент, когда нужно быть максимально собранной и сильной. Венера и Меркурий помогут решить внутренние конфликты и побороть ложные сомнения. Если женщины этого Знака зажгутся какой-то целью в начале недели, им нужно будет идти до победного. В конце лета это принесет приятные бонусы. В любви важно помнить о том, какие женщины нравятся мужчинам по Знаку Зодиака. К каждому нужен свой, индивидуальный подход.