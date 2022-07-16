102 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки зарегистрировали 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии зафиксировано 296 978 случаев заражения, сообщает областной оперштаб 16 июля.

Госпитализировано пять человек, всего проходит лечение в стационарах 257 пациентов. Выздоровело 68 человек, всего — 292 745. За сутки от коронавируса смертей не зарегистрировано, за всю пандемию умерли 8 695 человек. От иных заболеваний за сутки скончался один житель региона, всего — 713.