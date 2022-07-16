19 жизненных и забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома живёт кот или кошка

Недаром говорят — без кота и жизнь не та! Эти питомцы способны сделать жизнь человека ярче, внося в повседневность свой особенный шарм и немного шерсти. Наверное именно по этой причине они являются, пожалуй, самыми часто встречающимися домашними питомцами во всем мире. Художница-которисовательница под псевдонимом Lingvistov не просто является владелицей четвероногого друга, но и много общается с другими любителями котов через социальные сети. В своих комиксах она отображает самые яркие особенности этих животных, подмечая их забавные черты характера. Возможно, в этих зарисовках вы узнаете себя и своего кота.

Нет, не смей!

Под ником Lingvistov скрывается российская художница Ландыш Ахметзянова. Основная тема её иллюстраций — будни котовладельцев и ситуации, которые происходят с ними каждый день.

Хочешь работать? Перехочешь!

Давай чеши здесь, здесь и здесь! Достаточно!

Контроль качества

Режим «игруля» активирован

Вот и рассчитались

Ландыш Ахметзянова проживает в Набережных Челнах. Любопытно, но по образованию девушка не является художником. Она — лингвист, решивший изобразить любовь к кошкам с помощью своей страсти к рисованию.

Когда громко включил музыку и нечаянно напугал котов

Так сложно удержаться

Коты в социальных сетях и мой кот

Я просто хочу помыть твои лапы!

Когда поздно возвращаешься домой

Если своевременно не почистить кресло от шерсти, оно превращается в пуховую гору

Как это выглядит и что я чувствую

Все же так делали, да?

Звук, способный призвать любого кота

Пять минут спустя после уборки

Боль кошатников с длинными волосами

Потрясающая находка

Ещё в 2014 году Ландыш вместе с одногруппницей решила открыть небольшое собственное дело — языковые онлайн-курсы. Так на свет появилась школа Lingvistov, которая в дальнейшем превратилась в своеобразный клуб, где любители кошек могли вдоволь посмеяться над остроумными иллюстрациями.

Как пользуются когтеточкой другие коты и мой кот

Коты могут находиться одновременно везде и всюду

Здесь вы можете посмотреть другие жизненные комиксы от художницы из Санкт-Петербурга, которая показывает истинные, но смешные стороны жизни.