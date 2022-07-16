19 жизненных и забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома живёт кот или кошка
Недаром говорят — без кота и жизнь не та! Эти питомцы способны сделать жизнь человека ярче, внося в повседневность свой особенный шарм и немного шерсти. Наверное именно по этой причине они являются, пожалуй, самыми часто встречающимися домашними питомцами во всем мире. Художница-которисовательница под псевдонимом Lingvistov не просто является владелицей четвероногого друга, но и много общается с другими любителями котов через социальные сети. В своих комиксах она отображает самые яркие особенности этих животных, подмечая их забавные черты характера. Возможно, в этих зарисовках вы узнаете себя и своего кота.
Нет, не смей!
Под ником Lingvistov скрывается российская художница Ландыш Ахметзянова. Основная тема её иллюстраций — будни котовладельцев и ситуации, которые происходят с ними каждый день.
Хочешь работать? Перехочешь!
Давай чеши здесь, здесь и здесь! Достаточно!
Контроль качества
Режим «игруля» активирован
Вот и рассчитались
Ландыш Ахметзянова проживает в Набережных Челнах. Любопытно, но по образованию девушка не является художником. Она — лингвист, решивший изобразить любовь к кошкам с помощью своей страсти к рисованию.
Когда громко включил музыку и нечаянно напугал котов
Так сложно удержаться
Коты в социальных сетях и мой кот
Я просто хочу помыть твои лапы!
Когда поздно возвращаешься домой
Если своевременно не почистить кресло от шерсти, оно превращается в пуховую гору
Как это выглядит и что я чувствую
Все же так делали, да?
Звук, способный призвать любого кота
Пять минут спустя после уборки
Боль кошатников с длинными волосами
Потрясающая находка
Ещё в 2014 году Ландыш вместе с одногруппницей решила открыть небольшое собственное дело — языковые онлайн-курсы. Так на свет появилась школа Lingvistov, которая в дальнейшем превратилась в своеобразный клуб, где любители кошек могли вдоволь посмеяться над остроумными иллюстрациями.
Как пользуются когтеточкой другие коты и мой кот
Коты могут находиться одновременно везде и всюду
Здесь вы можете посмотреть другие жизненные комиксы от художницы из Санкт-Петербурга, которая показывает истинные, но смешные стороны жизни.