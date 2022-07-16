7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к лучшему
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к лучшему

7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к лучшему

Изменение жизни к лучшему — это долгий процесс, который требует усидчивости, веры в себя и методичности. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как оптимизировать этот процесс в каждый из дней недели.


Советы, описанные далее, крайне важны и помогут вам сэкономить массу сил и времени, но также стоит ознакомиться с семью другими шагами по достижению счастья. Без них ваша эффективность в этом направлении также будет страдать.

Понедельник — время начинаний

Первый день недели являет собой время, когда нужно идти вперед. Для изменения жизни в лучшую сторону на понедельник нужно намечать новые проекты и дела. Все то, что вы давно хотели начать, можно и нужно начинать именно в этот день. Например, можно попробовать отказаться от вредной привычки, , приступить к ремонту, поиску работы, либо начать подготовку к экзамену и так далее.

Вторник — самый продуктивный день

За вторником закрепилась слава самого продуктивного дня недели. В это время обязательно необходимо работать. Если хочется похудеть — нужно пахать в спортзале или бегать. Если хочется купить что-то дорогое, нужно больше работать. Всем, кто ищет любовь, стоит проявлять максимальную активность в знакомствах. Вторник — не время для отдыха. Даже если вы не работаете в этот день, изменить судьбу бездельничая не получится.


Среда — день наведения порядка

Наведения порядка в доме, на рабочем месте, а также у себя в голове. Это идеальное время для новых покупок. Если вы давно копили на что-то важное, то можете побаловать себя этим в среду. Покупки, совершенные в третий день недели, будут с высокой вероятностью успешными, благоприятными.

Четверг — день замедления

Замедление не значит остановка. Нужно продолжать работать в том направлении, которое для вас является приоритетным, но не торопитесь. Принятие важных решений в четверг должно быть взвешенным, осторожным.

Пятница — день изменения системы ценностей

В пятницу полезно делать мудрые выводы о людях, о событиях, делах, тех или иных занятиях. Если вам хочется поменять свою жизнь в лучшую сторону, то в пятницу обязательно анализируйте свою жизнь и полученный опыт. Вы можете изменить всё, что захотите.


Суббота — день завершения дел

Суббота имеет противоположную понедельнику цель — завершение дел. В этот день полезно совершать финальный рывок вперед, чтобы добиваться поставленных задач. По субботам гораздо проще завершать что-то, потому что внимательность людей в такие дни всегда на высоте.

Воскресенье — день духовного развития

В последний день недели очень важно заниматься духовными практиками, чтением молитв, отдыхать. Нужно заниматься поисками высшего смыла жизни, а также отдавать себя любимому хобби. Чтобы жизнь изменилась, нужно нести в этот мир только любовь, тепло и доброту.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон напугала сходством с покойным братом
Пугающе тонкий нос, черный парик и белое лицо: Джанет Джексон
7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к лучшему
7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к
Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт
Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт
В Мексике при крушении военного вертолета погибли 14 человек
В Мексике при крушении военного вертолета погибли 14 человек
Вера Брежнева решила стать итальянкой
Вера Брежнева решила стать итальянкой
Муж Анны Нетребко собирается зарабатывать в России
Муж Анны Нетребко собирается зарабатывать в России
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Супругу Михаила Полицеймако разыскивают за избиение
Супругу Михаила Полицеймако разыскивают за избиение
Дана Борисова рассказала о съемках в порно
Дана Борисова рассказала о съемках в порно
Почему расстались Варнава и Молочников?
Почему расстались Варнава и Молочников?
Новый геймплей перезапуска Saints Row показывает «криминальные схемы»
Новый геймплей перезапуска Saints Row показывает «криминальные схемы»
Украина пригрозила западным банкам исками из-за финансирования российской нефти
Украина пригрозила западным банкам исками из-за финансирования

Топ на сегодня

Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли он
Магнитный шторм 15 июля 2022 года: какой силы будет удар, ослабнет ли
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Интересные факты о съемках кино (12 фото)
Во Франции во время салюта погиб ребенок
Во Франции во время салюта погиб ребенок
Григорию Лепсу – 60: о сложном характере, жизни после развода и главных женщинах в своей судьбе
Григорию Лепсу – 60: о сложном характере, жизни после развода и
Финтех-стартап Plaid добавил интеграцию с Gemini, Kraken и Binance.US
Финтех-стартап Plaid добавил интеграцию с Gemini, Kraken и Binance.US

Еще по теме

Как изменить свою судьбу к лучшему
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 7 июня 2021 года
Лунный день сегодня 21 июля 2021 года
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему