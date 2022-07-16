7 полезных рекомендаций на каждый день недели, чтобы изменить жизнь к лучшему

Вадим Карасев

Изменение жизни к лучшему — это долгий процесс, который требует усидчивости, веры в себя и методичности. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как оптимизировать этот процесс в каждый из дней недели.

Советы, описанные далее, крайне важны и помогут вам сэкономить массу сил и времени, но также стоит ознакомиться с семью другими шагами по достижению счастья. Без них ваша эффективность в этом направлении также будет страдать.

Понедельник — время начинаний

Первый день недели являет собой время, когда нужно идти вперед. Для изменения жизни в лучшую сторону на понедельник нужно намечать новые проекты и дела. Все то, что вы давно хотели начать, можно и нужно начинать именно в этот день. Например, можно попробовать отказаться от вредной привычки, , приступить к ремонту, поиску работы, либо начать подготовку к экзамену и так далее.

Вторник — самый продуктивный день

За вторником закрепилась слава самого продуктивного дня недели. В это время обязательно необходимо работать. Если хочется похудеть — нужно пахать в спортзале или бегать. Если хочется купить что-то дорогое, нужно больше работать. Всем, кто ищет любовь, стоит проявлять максимальную активность в знакомствах. Вторник — не время для отдыха. Даже если вы не работаете в этот день, изменить судьбу бездельничая не получится.

Среда — день наведения порядка

Наведения порядка в доме, на рабочем месте, а также у себя в голове. Это идеальное время для новых покупок. Если вы давно копили на что-то важное, то можете побаловать себя этим в среду. Покупки, совершенные в третий день недели, будут с высокой вероятностью успешными, благоприятными.

Четверг — день замедления

Замедление не значит остановка. Нужно продолжать работать в том направлении, которое для вас является приоритетным, но не торопитесь. Принятие важных решений в четверг должно быть взвешенным, осторожным.

Пятница — день изменения системы ценностей

В пятницу полезно делать мудрые выводы о людях, о событиях, делах, тех или иных занятиях. Если вам хочется поменять свою жизнь в лучшую сторону, то в пятницу обязательно анализируйте свою жизнь и полученный опыт. Вы можете изменить всё, что захотите.

Суббота — день завершения дел

Суббота имеет противоположную понедельнику цель — завершение дел. В этот день полезно совершать финальный рывок вперед, чтобы добиваться поставленных задач. По субботам гораздо проще завершать что-то, потому что внимательность людей в такие дни всегда на высоте.

Воскресенье — день духовного развития

В последний день недели очень важно заниматься духовными практиками, чтением молитв, отдыхать. Нужно заниматься поисками высшего смыла жизни, а также отдавать себя любимому хобби. Чтобы жизнь изменилась, нужно нести в этот мир только любовь, тепло и доброту.