Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны
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Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны

Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страныАмериканский конгрессмен Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО страны постсоветского пространства. Об этом конгрессмен написал в своей статье для журнала American Conservative.

Пол также добавил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.



Расширение НАТО

В конце июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против, но в первый же день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению.

5 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Швеция и Финляндия получили статус приглашенных стран и теперь могут участвовать в работе НАТО

При этом, по словам Столтенберга, процесс полноценного присоединения Финляндии и Швеции к НАТО будет самым быстрым в истории альянса: предварительно он может занять несколько месяцев.

Отмечается, что еще пару месяцев займет процесс присоединения стран к военной информационной инфраструктуре альянса. Но даже с этим расчетом вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет самым быстрым в истории существования западного оборонного блока.

Помимо этого, НАТО расширит свое присутствие на востоке, увеличив численность передовых боевых групп в восточноевропейских странах. Альянс планирует перейти с батальонного до бригадного уровня присутствия.

Расширение будет подразумевать создание передовых штабов и складов вооружений, а также перераспределение сил. Как правило, численность батальона не превышает тысячи человек, в то время как численность бригад может достигать 5,5 тысяч человек.

В частности, Германия готова нарастить численность своих сил в Литве, чтобы там сформировались бригады, а Великобритания пока не уточнила, до какой степени готова пойти на расширение в Эстонии.



Попытки Украины вступить в НАТО

На фоне принятия в НАТО Швеции и Финляндии глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему эти страны можно брать в альянс, а Украину нельзя. Он пояснил, что руководству Североатлантического альянса следует «обосновать» украинцам эту ситуацию.

В свою очередь, заместитель руководителя офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Жовква отметил, что в НАТО заявили Киеву, что не хотят принимать Украину в состав альянса.

Несмотря на это, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу вновь заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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