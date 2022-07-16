Анна Шульгина лишилась голоса
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Анна Шульгина лишилась голоса

Анна Шульгина лишилась голоса
Дочка известной артистки, певица Анна Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем.   Дочь певицы Валерии – 29-летняя Анна Шульгина – пошла по стопам матери и строит карьеру в отечественном шоу-бизнесе, однако к делу наследница артистки подходит не столь профессионально, как ее родительница, что неминуемо сказывается на ее здоровье. Исполнительница пожаловалась, что переусердствовала с пением и заработала серьезное недомогание, поставившее под угрозу ее рабочие планы на ближайшие две недели. Шульгина вышла на связь с подписчиками в соцсети, показав, как она дышит через ингалятор. Анна сообщила, что сорвала связки, да так сильно, что пришлось обращаться к врачу. Дочери Валерии назначили гормональную терапию и капельницы и настоятельно рекомендовали молчать следующие 14 дней.
«Рубрика: «Довыделывалась». Запомните: если вы пели весь день и ваш голос немного устал, то не надо его добивать свистковым регистром. Ну, пожалуйста. Отек, воспаление – то, что нужно для начала веселой истории. Прописали молчать, а впереди две вокальные недели. Фигачу гормоны и капельницы сегодня», — сокрушается восходящая звезда. К слову, Анна Шульгина уже не первый раз сталкивается с серьезным недомоганием, но теперь не скрывает свой диагноз. В прошлый же раз наследнице Валерии было так плохо, что она на целых полгода пропала из соцсетей. Ходили слухи, что у девушки были проблемы психологического характера: якобы она состояла в отношениях с абьюзером и пережила домашнее насилие, но правду Шульгина так и не открыла.
# Шоу-бизнес Шульгина Анна
По материалам: z-aya

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