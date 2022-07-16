Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи
Президент США Джо Байден назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.
«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», — заявил американский лидер по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, где, в частности, присутствовал бин Салман.
Политик также отказался извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством Хашкуджи. Он подчеркнул, что не жалеет о своих прежних словах.
Убийство Хашкуджи
Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой.
Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову.
В сентябре 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет.
Американские власти считают, что приказ об убийстве отдал лично саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман. В феврале 2021 года Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила принца в одобрении операции по похищению или убийству Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».
Встреча Байдена с принцем Саудовской Аравии
Джо Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. В пятницу 15 июля он прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом. Главу Белого дома встретил наследный принц страны Мухаммед бен Салман Аль Сауд.
На распространенных пресс-службой Белого дома снимках видно, как американский лидер выходит из автомобиля, в его сторону направляется Салман. При встрече глава Соединенных Штатов вместо рукопожатия ударяется с наследным принцем кулаками. Физические контакты политиков свели к минимуму из-за распространения коронавирусной инфекции.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы необходимости достаточного предложения нефти на мировых рынках. По словам Байдена, Вашингтон ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.
Американский лидер добавил, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».
Визит Байдена в Эр-Рияд был анонсирован еще в середине июня. Телеканал CNN сообщал, что США таким образом захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций.
Сам Байден заявил, что его визит в Эр-Рияд нужен для взаимодействия стран в противостоянии «российской агрессии», а также для победы в конкуренции с Китаем. Байден подчеркнул, что Саудовская Аравия является одной стран, которые могут влиять на итоги такого противостояния.