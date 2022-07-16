Барзиков и Бухынбалтэ поняли, для чего они присутствуют на проекте
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Барзиков и Бухынбалтэ поняли, для чего они присутствуют на проекте

Барзиков и Бухынбалтэ поняли, для чего они присутствуют на проекте
Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ создали новую традицию на проекте. Каждую неделю они принимают решение, кто недостоин находиться на Дом-2 и начинают строить заговор.
 В последнее время у Крис и Вани появилось новое развлечение. Они каждую неделю выбирают недостойного участника Дом-2, после чего начинают строить коварные планы, чтобы выставить человека за ворота. Конечно, у них до сих пор ничего не получилось, однако строить новые планы данный факт им совершенно не мешает.

Иван Барзиков упорно пытался стать главным «топчиком» этого проекта. В итоге он начал записывать и подсчитывать голоса, подыскивая очередную жертву. В одном из эфиров он пытался подговорить остальных участников выгнать Влада Дубровского. Однако его заговор пошёл прахом. Однако уже сейчас у них появилась очередная кандидатура на вылет, хотя это никого не волнует...

Крис уже угрожала новенькой — Милане, которая отказалась принимать их сторону. Интересно, когда самих Барзиковых выставят на очередное голосование?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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