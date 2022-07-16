Бета кооператива кампании Halo Infinite стала доступна игрокам
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Бета кооператива кампании Halo Infinite стала доступна игрокам

Бета кооператива кампании Halo Infinite стала доступна игрокам


Студия 343 Industries выпустила бета-версию кооперативного прохождения сюжетной кампании Halo Infinite. Вместе с тем, в тестовом билде игрокам предлагается опробовать еще одну ожидаемую функцию — повтор миссий.

Принять участие в тестировании кооператива Halo Infinite могут все желающие, которые владеют копией игры (можно по Game Pass) и ранее зарегистрировались в программе Halo Insider. Бета-версия предлагает игрокам в команде до 4 человек проходить сюжетную кампанию Halo Infinite. При этом, разработчики в бете не ограничивают игроков по доступному контенту — можно пройти полностью сюжетную кампанию. Важно помнить, что достигнутый в ходе тестирования прогресс не будет перенесен в финальную версию игры. Стоит сказать, что в кооперативном режиме прохождения включен «огонь по своим». Кроме того, игроки не могут отходить от своих союзников на расстояние более 1000 футов.


На Xbox получит доступ к бета-версии Halo Infinite можно через приложение Xbox Insider Hub. На тестирование кооператива отводится 2 недели — оно продлится до 1 августа.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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