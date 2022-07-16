Благоприятные перемены у Тельцов, финансовый успех у Овнов: гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

На предстоящей неделе под воздействием «Воздушного» Меркурия, который перейдет в знак огненной стихии Льва, у многих людей будет наблюдаться повышенная импульсивность и возбудимость на нервно-психическом уровне. В этом случае нужно будет контролировать свои слова и поступки, чтобы не вызвать конфликт. Вместе с тем умные и рассудительные представители знаков зодиака смогут обрести многое и выиграть все, о чем так долго мечтали. Узнайте, каким будет гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года для всех представителей зодиакальных созвездий, кого в этот период ждет финансовый успех, а кого любовь.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Грядущая неделя обещает вам успех в карьерной сфере, однако при этом придется взять на себя большую ответственность за выполняемую работу. Также вам нужно будет выложиться по максимуму, чтобы финансовый результат был благоприятным и достаточно ощутимым. В сфере личной жизни возможны разногласия с любимым человеком, возможны манипуляции с вашей стороны. Звездное расположение советует переждать этот момент — скоро все наладится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам нужно приготовиться к новым благоприятным переменам в жизни. Все задуманное на этой неделе будет получаться без особого труда, а возможные трудности решатся сами собой. В профессиональном плане вас ждут новые возможности развития, а также предложения, от которых не стоит отказываться. Личная жизнь Тельцов тоже будет складываться гармонично, кроме тех, кто решил на первое место поставить свою карьеру.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Грядущий период может вызвать в вас ностальгические воспоминания. Возможно, они будут касаться прошлых личных отношений, несбывшихся желаний или надежд. Это заставит вас пересмотреть свои приоритеты на будущее и внести определенные изменения. В профессиональной сфере возможны непредсказуемые события. Может оказаться, что помощь и поддержка в трудном деле придут с той стороны, от которой вы никак не ожидали. И благодаря этому окончание дела будет положительным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта неделя может заиграть разными красками — эмоций и переживаний будет достаточно. Смело смотрите в будущее. Это хорошее время, чтобы взглянуть на свои финансы и определить сегодня, что можно и обязательно нужно изменить, чтобы улучшить эту сферу жизни. В личных отношениях возможны недопонимания, решать их лучше сразу, а не откладывать на потом.

Лев (23 июля — 22 августа)

У представителей знака Льва появится много возможностей для профессионального роста и финансового расширения на этой неделе. А из появившихся сложных ситуаций можно будет легко найти выход. Главное, следить за своими высказываниями, ведь в вашем коллективе обязательно найдутся люди, которые недоброжелательно к вам настроены из-за большой конкуренции. В личной жизни также ожидаются перемены. Возможно, некоторые из вас решат вступить в брак со своей второй половинкой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Испытания, которые ждут вас на этой неделе, помогут стать сильнее и увереннее в себе. Возможно, в некоторые моменты вам будет очень трудно, однако сдаваться не стоит — вы точно со всем справитесь. В личной жизни могут быть расставания или даже развод, а вот в профессиональной сфере, наоборот, вас ждут радужные перспективы. Возможны выгодные предложения о сотрудничестве или полезные командировки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В целом, это будет положительная неделя для Весов. В личной жизни удастся найти компромисс в спорных ситуациях и обрести гармонию в отношениях. Свободных представителей знака ждет приятное знакомство. Деловые люди смогут найти надежного партнера для создания нового проекта. В сфере карьеры и финансов вы также добьетесь успеха, однако нужно будет проявить определенную гибкость и нестандартное мышление.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

От Скорпионов на грядущей неделе понадобится проявление ответственности и выполнение давно обещанных дел. Важно также не начинать в этот период новые проекты, так как на их реализацию вряд ли у вас найдется время. На работе сложится доброжелательная обстановка, коллеги будут всячески помогать в решении важных вопросов. В семейной жизни будет царить гармония, а свободные наконец-то встретят вторую половинку.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, некоторые дела и проекты придется отложить на этой неделе. Однако не стоит расстраиваться, они будут успешно реализованы, только немного позже. Поэтому не тратьте зря время и энергию — она вам еще понадобится для других не менее важных дел. Грядущая неделя идеально подходит для приятных прогулок и общения с близкими и друзьями. Вас ждут незабываемые эмоции, вознаграждение за проделанную работу и гармония в личных отношениях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов это будет время расслабления и познания себя. Аура предстоящей недели поможет вам верно расставить все приоритеты, чтобы вы могли двигаться к своей мечте с новыми силами. В профессиональной сфере вы легко сможете преодолеть все трудности и добиться желаемых результатов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Планетарное расположение на этой неделе окажет на вас не очень благоприятное влияние. Вы будете ощущать нестабильные эмоции, раздражительность и неудовлетворенность. Помните, что нервозность никогда не приводит к хорошим решениям, поэтому позвольте своим близким или друзьям поддержать вас, чтобы улучшить ситуацию и более спокойно пережить этот период. В профессиональной и финансовой сферах грандиозные перемены не предвидятся. Вы сможете стабильно удерживать свои позиции благодаря логическому мышлению и хорошей интуиции.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В предстоящий период вам стоит активизировать свои усилия и набраться терпения, чтобы добиться во многих сферах желаемых результатов. Помните, что только последовательность в действиях и настойчивость приносят хорошие плоды. Поэтому не торопите события, всему свое время. Беспокойство в этом случае точно не принесет никакой пользы.