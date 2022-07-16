Борис Корчевников высказался о своей смерти

Ведущий Борис Корчевников был в шоке от новостей. Телеведущий довольно спокойно относится к сплетням о себе, но накануне его очень разозлила ложная информация о собственной... смерти. Борис Корчевников уверен, что такие новости в Сети распространяют его личные недоброжелатели. Корчевников раскритиковал тех, кто опубликовал фейковую новость о нем на просторах Интернета. «Прислали скрин из «Википедии». Во-первых, даже бесы льют воду на мельницу Господню, и лживая, поверхностная «Википедия» все же признала Донецкую Народную Республику. Хотя их признание нам нужно как в бане пассатижи. Если новость про меня — шутка, то это люди с полным отсутствием чувства юмора, и вообще любого чувства. Да и людей ли? Ну а в целом, по этой короткой строчке можно судить о достоверности контента о России на западных платформах», — отметил 38-летний ведущий передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».Напомним, несколько лет назад Борис Корчевников боролся с доброкачественной опухолью мозга. Телезвезде пришлось перенести операцию, благо, все прошло успешно, и Борис вернулся к полноценной жизни. Недавно поговаривали, якобы недуг вернулся. Корчевников не стал отрицать этого, признавшись, что болезнь оставила серьезное осложнение — у него возникли проблемы со слухом. «Проходил через трепанацию черепа и знаю, что это такое. Ты ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И все в жизни меняется, все ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни», — делился он. Борьба за здоровье сказалась также на внешности Бориса. Во время лечения телезвезда заметно прибавил в весе, но вскоре все же пришел в хорошую физическую форму. «Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — говорил Корчевников.