CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд

CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд

CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд


Во втором квартале 2022 года сенатор США от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд получила более $150 000 пожертвований на предвыборную кампанию от представителей криптоиндустрии.


Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид перечислил $5800, а основатели торговой платформы Gemini, братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы — по $2900.


Среди отправивших пожертвования Джиллибранд также числятся президент FTX.US Бретт Харрисон, основатель Messari Райан Селкис, глава Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Aptos Мохаммад Шайх и представители Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital, Meta, Uniswap, dYdX и других компаний.


Джиллибранд является соавтором представленного в июне законопроекта о регулировании криптоиндустрии. Документ вводит юридическую терминологию для цифровых активов и виртуальных валют, а также определяет полномочия ведомств по надзору.


Напомним, другого соавтора законопроекта, сенатора США от штата Вайоминг Синтию Ламмис поддержали топ-менеджеры a16z, Kraken и других криптовалютных компаний и венчурных фондов.

# Экономика выборы, сша, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по 31 августа 2022 года в соответствии с лунным календарем
Как определить лучшие дни для сбора урожая и заготовок с 17 июля по
CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд
CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен
Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в платье
Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в
Мошенники пытались вывезти группу девушек из Москвы на фальшивого «Холостяка»
Мошенники пытались вывезти группу девушек из Москвы на фальшивого
Новый томограф смонтируют в первой городской больнице Иркутска к 18 июля
Новый томограф смонтируют в первой городской больнице Иркутска к 18
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и ядерщик-трансгендер
В посольстве Франции встретились американские адмирал-трансгендер и
Помощник Путина предсказал России инфляцию ниже европейской
Помощник Путина предсказал России инфляцию ниже европейской
Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака
Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Сати Казанова покаялась перед участницами группы «Фабрика»
Федор Добронравов решил отказаться от своей самой знаменитой роли
Федор Добронравов решил отказаться от своей самой знаменитой роли
Иван Жидков поделился фото из спальни с новой девушкой
Иван Жидков поделился фото из спальни с новой девушкой
Депутат Худяков: «Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в РФ, и его гастроли сойдут на нет»
Депутат Худяков: «Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в

Топ на сегодня

В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
В Совфеде назвали причину смягчения ряда санкций ЕК против России
Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
Голый Андрей Малахов снялся с женой американского президента
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог рекомендует не отказывать другим в помощи
Гороскоп от Василисы Володиной на 16 июля 2022 года: астролог
В Краснодарском крае разбился Ан-2
В Краснодарском крае разбился Ан-2
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном
Регина Тодоренко поделилась фото с мужем и новорожденным сыном

Еще по теме

Стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров
Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради собственного проекта
Трамп анонсировал поход на второй срок
Сенаторы США сообщили о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября