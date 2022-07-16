CEO FTX и братья Уинклвоссы поддержали избирательную кампанию Кирстен Джиллибранд

Во втором квартале 2022 года сенатор США от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд получила более $150 000 пожертвований на предвыборную кампанию от представителей криптоиндустрии.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид перечислил $5800, а основатели торговой платформы Gemini, братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы — по $2900.

Среди отправивших пожертвования Джиллибранд также числятся президент FTX.US Бретт Харрисон, основатель Messari Райан Селкис, глава Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Aptos Мохаммад Шайх и представители Andreessen Horowitz (a16z), Multicoin Capital, Meta, Uniswap, dYdX и других компаний.

Джиллибранд является соавтором представленного в июне законопроекта о регулировании криптоиндустрии. Документ вводит юридическую терминологию для цифровых активов и виртуальных валют, а также определяет полномочия ведомств по надзору.

Напомним, другого соавтора законопроекта, сенатора США от штата Вайоминг Синтию Ламмис поддержали топ-менеджеры a16z, Kraken и других криптовалютных компаний и венчурных фондов.