ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
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ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки

ЧП: От нового коронавируса не помогают прививки
Как сообщает пресса, появилась новая версия вируса, который стремительно распространяется. Пользователям Сети час от часу не легче от новостей об очередной болезни. Как только появились сообщения о первом случае заражения оспой обезьян в России, вирусологи заявили о масштабном распространении новой вариации ковида. По сообщениям СМИ, новый вариант омикрона — «кентавр» — появился в Индии и уже оттуда распространился в Японии, США, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Канаде. Специалисты фиксируют, что он более заразен, чем его предшественники. Однако «кентавр» вряд ли принесет столько же смертей — летальность отмечают не сильно пугающей. Доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов рассказал подробнее о неизведанной болезни. «Пока само число зарегистрированных заболеваний, вызванных этим субвариантом омикрона невелико, но оно стремительно растет. Ясно, что он свободно преодолевает иммунитет, выработанный на вакцинацию на основе уханьского варианта, и к тому же намного легче распространяется. Но в то же время, чтобы узнать больше и надежнее про его свойства, нужно минимум 2 недели. Надо получить и сопоставить данные по секвенированию (расшифровке последовательности) его РНК-генома с данными по скорости и легкости распространения», — поделился Нетесов. К слову, академик отметил, что не стоит бояться необычного названия заболевания. Такое имя ему дают не врачи, а обыватели. «Его уже и «ниндзя» называли, и «кентавром». Ученые же называют его как вариант или субвариант омикрона BA.2.75», — подчеркнул он. Напомним, буквально на днях Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения обезьяньей оспой в России. Это известие не на шутку напугало жителей страны. Медики уверяют, что страх в данной ситуации излишен. Об этом говорит и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом Елена Малышева. «Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян», — успокоила 61-летняя телезвезда, сообщает «КП-Новосибирск».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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