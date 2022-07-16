Дана Борисова рассказала о съемках в порно
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Дана Борисова рассказала о съемках в порно

Дана Борисова рассказала о съемках в порно
Ведущая Дана Борисова поделилась интимными тайнами. Телеведущая в соцсетях раскрыла свои интимные секреты, общаясь с подписчиками. Звезда, в частности, призналась, что мастурбацией принципиально не занимается и другим не советует. «Дана, вам сложно показать грудь людям? Как вы относитесь к съемкам в стиле ню?» — спросил пользователь. «Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь. Я не могла разговаривать, а только мычала. Но снялась ню не поэтому, а просто захотелось. И до сих пор не жалею», — заметила Борисова.
«Предлагали в ... (кино для взрослых)?» — спросил другой подписчик. «Предлагали только в домашнем, как любительнице. Хотя мне кажется, что потянула бы и на профессиональном уровне», — заметила в шутку Борисова. Ранее стало известно, что Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей по сто рублей на жизнь. В итоге звезда собрала 25 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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