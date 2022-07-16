Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
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Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег

Дана Борисова смогла собрать у поклонников небольшую сумму денег
Ведущая Дана Борисова пожаловалась на безденежье. Скандальная блондинка пожаловалась на тяжелое финансовое положение из-за временного отсутствия работы и попросила подписчиков помочь ей деньгами. Дана Борисова рассказала, какую сумму собрала с поклонников. Сейчас блондинка искренне благодарит неравнодушных за материальную и моральную поддержку. «Я заработала не миллионы — собрала 25 тысяч рублей. Этой суммы как раз хватает на то, что мне было необходимо. Многие присылали по семь, по десять рублей — да, вот такие вот денежки. Но такие хорошие слова писали — я тронута до глубины души! Я не понимаю, а почему надо стесняться, когда нет работы?
У меня нет работы не потому, что я бездельница. Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком — не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка! Я люблю свою работу. А в поле я работать, конечно, не пойду, потому что у меня высшее образование. И еще я верю, что с сентября начнется новый сезон, и все у нас будет в порядке», — разоткровенничалась 46-летняя Борисова в беседе с журналистами. Дана не стала говорить, на что потратит собранные средства, зато теперь блондинка точно знает — ей есть, на кого рассчитывать в тяжелые времена. «Просто была необходимость в небольшой сумме. Заодно захотела проверить, могу я рассчитывать на поддержку или нет. Я не пытаюсь делать вид, что ничего не происходит. Пока кто-то стесняется, я обо всем говорю открыто. Нужна помощь — попросила, что в этом такого. Когда мне нужна была помощь с зависимостью (от запрещенных препаратов, — при. ред.) я тоже просила — и осталась жива. Что позорного я сделала? Я никогда всем не нравилась. Да я и не обязана», — призналась блондинка в интервью «КП».
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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