Дату старта 7 сезона Sea of Thieves снова перенесли — теперь на август

Вадим Карасев





Начало 7 сезона в Sea of Thieves ожидалось в первой половине июня, после завершения заключительного приключения 6 сезона. Однако, в конце мая студия Rare объявила, что не успевает выпустить сезон к предполагаемым срокам, и он был отложен на 21 июля. Но и на следующей неделе, как стало известно, сезон не появится.

Студия Rare вновь объявила, что переносит дату старта 7 сезона в игре Sea of Thieves. Теперь его старт назначен на 4 августа 2022 года. А следующее приключение в игре появится 18 августа 2022 года. Студия Rare объясняет задержку «характером различных игровых элементов, которые нужно настроить в новом сезоне». Команда хочет убедиться, что «новые функции отполированы».

7 сезон позволит игрокам быть капитанами и владеть кораблями, добавляя возможность переименовывать корабль.

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