DeFiance Capital дистанцировалась от хедж-фонда Three Arrows Capital

Венчурная фирма DeFiance Capital заявила о своей операционной независимости от проходящего через процедуру банкротства хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). В прошлом она позиционировалась как его «субфонд».

Our statement on recent event. pic.twitter.com/UfoJG7qGSG — DeFiance Capital (@DeFianceCapital) July 15, 2022

В документе говорится, что основатель DeFiance Capital Артур Чеонг в 2020 году зарегистрировал фирму «полностью независимую» от Three Arrows Capital. Подобное определение фигурирует и на сайте компании.

«Артур никогда не имел отношения и не вовлекался в управление 3AC и/или ее филиалов. Он не обладал доступом к финансовым отчетам и документам хедж-фонда и узнал о его проблемах с платежеспособностью в середине июня 2022 года, когда новость распространили СМИ», — поясняется в сообщении.

DeFiance Capital утверждает, что была контрагентом 3AC и его ликвидация повлияла на бизнес, нанеся ущерб.

«Артур Чеонг намерен предпринять все необходимые шаги для защиты, сохранения и возврата всех активов, которые принадлежат и принадлежали в контексте бизнеса DeFiance Capital», — утверждается в документе.

Ранее схожую позицию заняла TPS Capital, которая на LinedIn позиционировала себя как OTC-подразделение Three Arrows Capital.

Напомним, в середине июня Чеонг заверил инвесторов в продолжении работы на фоне проблем 3AC.

По данным СМИ, ликвидаторы Three Arrows Capital пытаются провести расследование и сохранить сингапурские активы обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда.

В начале июля 3AC подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка.

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