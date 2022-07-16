Делегация из России уже дважды за месяц посещала Иран для изучения боевых беспилотников

Вадим Карасев

Представители официальной Москвы дважды за месяц посетили аэродром в Иране с целью изучить ударные беспилотники местного производства. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, иранское правительство якобы планирует предоставить России до нескольких сотен боевых и разведывательных беспилотников – и именно для этого представители РФ сначала в июне, а затем 5 июля ездили на аэродром Кашан к югу от Тегерана. Делегатам из Москвы, по словам Салливана, показали БПЛА Shahed-191 и Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты.

"У нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, в том числе ударных. По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно смотрела иранские БПЛА, способные наносить удары. Мы публикуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе России к приобретению иранских БПЛА", – сказал Салливан.

Кадры просмотра делегацией из РФ иранских беспилотников

Накануне Ruposters сравнил иранские, российские и американские ударные беспилотники и их особенности. В материале приводится информация как о передовых моделях исламской республики, так и о главных ударных БПЛА ВВС США и России – американских MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle и отечественных "Иноходец" ("Орион") и "Форпост".



Технические характеристики иранских беспилотников Shahed-191 и Shahed-129

Как утверждают специализированные издания, беспилотник Shahed-191 имеет сразу три назначения – разведывательное, боевое и наблюдательное. Запас хода у него не превышает 1500 километров, максимальная продолжительность полёта – 4,5 часа. БЛПА поднимается на высоту до 7,6 км, достигая скорости 350 км/ч. Максимальный взлетный вес составляет 500 кг, а в боевой конфигурации иранский летательный аппарат может нести до 100 кг груза.

Кадры с иранским беспилотником Shahed-191

Данную модель оснастили внутренним отсеком с вооружением, позволяющим нести 2 бомбы – это предотвращает увеличение радарозаметности БПЛА. Отмечается, что несколько беспилотников Shahed-191 использовались в боевых действиях против террористической организации ИГИЛ* (запрещена в РФ) на востоке Сирии в октябре 2016 года.

Что касается беспилотника Shahed-129, основное его предназначение – вести разведывательную деятельность, поскольку БПЛА способен находиться в воздухе до 24 часов, что обеспечивает высокую эффективность его применения. Тем не менее, летательный аппарат Shahed 129 позиционируется и как ударное средство – дрон может нести бомбовую и ракетную нагрузку.

Фото иранского БПЛА Shahed-129

Недостаток Shahed-129 – его крейсерская скорость, не превышающая 140-170 км/ч. Однако беспилотник поднимается на высоту до 9 км, что обеспечивает ему полную визуальную скрытность. Впервые Иран применил этот БПЛА в 2014 году на территории Сирии – аппарат разведывал местность, выявляя местоположения радикальных повстанцев.

* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ