Делегация из России уже дважды за месяц посещала Иран для изучения боевых беспилотников
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Делегация из России уже дважды за месяц посещала Иран для изучения боевых беспилотников

Делегация из России уже дважды за месяц посещала Иран для изучения боевых беспилотников

Представители официальной Москвы дважды за месяц посетили аэродром в Иране с целью изучить ударные беспилотники местного производства. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, иранское правительство якобы планирует предоставить России до нескольких сотен боевых и разведывательных беспилотников – и именно для этого представители РФ сначала в июне, а затем 5 июля ездили на аэродром Кашан к югу от Тегерана. Делегатам из Москвы, по словам Салливана, показали БПЛА Shahed-191 и Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты.


"У нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, в том числе ударных. По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно смотрела иранские БПЛА, способные наносить удары. Мы публикуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе России к приобретению иранских БПЛА", – сказал Салливан.

Кадры просмотра делегацией из РФ иранских беспилотников

Накануне Ruposters сравнил иранские, российские и американские ударные беспилотники и их особенности. В материале приводится информация как о передовых моделях исламской республики, так и о главных ударных БПЛА ВВС США и России – американских MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle и отечественных "Иноходец" ("Орион") и "Форпост".

Технические характеристики иранских беспилотников Shahed-191 и Shahed-129

Как утверждают специализированные издания, беспилотник Shahed-191 имеет сразу три назначения – разведывательное, боевое и наблюдательное. Запас хода у него не превышает 1500 километров, максимальная продолжительность полёта – 4,5 часа. БЛПА поднимается на высоту до 7,6 км, достигая скорости 350 км/ч. Максимальный взлетный вес составляет 500 кг, а в боевой конфигурации иранский летательный аппарат может нести до 100 кг груза.

Кадры с иранским беспилотником Shahed-191

Данную модель оснастили внутренним отсеком с вооружением, позволяющим нести 2 бомбы – это предотвращает увеличение радарозаметности БПЛА. Отмечается, что несколько беспилотников Shahed-191 использовались в боевых действиях против террористической организации ИГИЛ* (запрещена в РФ) на востоке Сирии в октябре 2016 года.

Что касается беспилотника Shahed-129, основное его предназначение – вести разведывательную деятельность, поскольку БПЛА способен находиться в воздухе до 24 часов, что обеспечивает высокую эффективность его применения. Тем не менее, летательный аппарат Shahed 129 позиционируется и как ударное средство – дрон может нести бомбовую и ракетную нагрузку.

Фото иранского БПЛА Shahed-129

Недостаток Shahed-129 – его крейсерская скорость, не превышающая 140-170 км/ч. Однако беспилотник поднимается на высоту до 9 км, что обеспечивает ему полную визуальную скрытность. Впервые Иран применил этот БПЛА в 2014 году на территории Сирии – аппарат разведывал местность, выявляя местоположения радикальных повстанцев.


* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ
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По материалам: uposters.ru

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