День 16 июля в истории
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День 16 июля в истории

День 16 июля в истории

10 лет назад (2012) указом Владимира Путина создан Экономический совет при Президенте Рос­сийской Федерации

Совет является консультативным органом, образованным в целях подготовки предложений по основным направлениям социально-экономической политики Российской Федерации, определению стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики.

В состав Совета могут входить представители федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, а также представители общественных, научных и иных организаций.

30 лет назад (1992) Верховный Совет РФ принял Постанов­ление «О реабилитации казачества»

Согласно документу, все акты о применении к казачеству репрессивных мер, принятые с 1918 года, были отменены как незаконные.

За казачеством признавались права на возрождение традиционного социально‑хозяйственного уклада жизни и культурных традиций, установление общественного самоуправления в местах компактного проживания казаков в традиционных для казачества формах, возрождение традиционных для казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей.

Кроме того, казакам разрешалось нести воинскую службу, восстанавливать традиционные наименования населенных пунктов и местностей, создавать общественные казачьи объединения с исторически сложившимися названиями, в том числе землячества, союзы и другие, их регистрацию и деятельность.

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По материалам: pnp.ru

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