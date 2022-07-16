День 16 июля в истории
10 лет назад (2012) указом Владимира Путина создан Экономический совет при Президенте Российской Федерации
Совет является консультативным органом, образованным в целях подготовки предложений по основным направлениям социально-экономической политики Российской Федерации, определению стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики.
В состав Совета могут входить представители федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, а также представители общественных, научных и иных организаций.
30 лет назад (1992) Верховный Совет РФ принял Постановление «О реабилитации казачества»
Согласно документу, все акты о применении к казачеству репрессивных мер, принятые с 1918 года, были отменены как незаконные.
За казачеством признавались права на возрождение традиционного социально‑хозяйственного уклада жизни и культурных традиций, установление общественного самоуправления в местах компактного проживания казаков в традиционных для казачества формах, возрождение традиционных для казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей.
Кроме того, казакам разрешалось нести воинскую службу, восстанавливать традиционные наименования населенных пунктов и местностей, создавать общественные казачьи объединения с исторически сложившимися названиями, в том числе землячества, союзы и другие, их регистрацию и деятельность.