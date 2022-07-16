Депутат Дьяконова предложила установить в России День многодетных семей
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Депутат Дьяконова предложила установить в России День многодетных семей

Депутат Дьяконова предложила установить в России День многодетных семей

Депутат Госдумы, победительница конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в РФ.

Дьяконова заявила, что инициатива обсуждалась с членами фракции "Единая Россия" и получила одобрение.


"С коллегами из фракции "Единая Россия" мы уже обсудили инициативу об установлении Дня многодетных семей в стране, идея получила одобрение", - сообщила Дьяконова.

Идея этого праздника появилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.

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По материалам: uposters.ru

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