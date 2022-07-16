Депутат Худяков: «Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в РФ, и его гастроли сойдут на нет»
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Депутат Худяков: «Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в РФ, и его гастроли сойдут на нет»

Депутат Худяков: «Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в РФ, и его гастроли сойдут на нет»

После отъезда за границу Максим Галкин вовсю строит там карьеру. Юморист уже дал несколько концертов в разных странах и останавливаться не собирается. По мнению политика Романа Худякова, как только Россия официально внесет шоумена в черный список, тот останется без зрителей.


Роман Худяков активно критикует звезд, которые сбежали из родной страны. Максим Галкин уже в который раз попадается под горячую руку политика. Вот и сейчас 45-летний депутат жестко прошелся по мужу Примадонны.

«Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает. Но понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России — за «шутку» о русских людях. А уж «шутки» Галкина ниже плинтуса — и оскорбляют русский народ.

Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — написал госдеятель в соцсетях.

Несколько дней назад Худяков сообщил о заведении уголовного дела на Галкина, позже в СК эту информацию опровергли. Политик намерен и дальше добиваться того, чтобы власти обратили внимание на 46-летнего юмориста и привлекли его к ответственности.

«Я буду продавливать вопрос о возбуждении уголовного дела против «юмориста», который нанес наибольший вред России за рубежом. И кстати, закрыть артистам, которые делают глупые и подлые заявления, заработок в клубах, на корпоративах, закрытых вечеринках, на концертных площадках — удар по кошельку они понимают!» — заключил Роман Иванович.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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