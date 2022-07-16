До 120 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители за выброс мусора из машины
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До 120 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители за выброс мусора из машины

До 120 тысяч рублей штрафа заплатят нарушители за выброс мусора из машины

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года, соответствующие изменения в законодательстве подписал президент РФ Владимир Путин. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова юриста по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктории Щербаковой

Меньше всего штрафы для физических лиц. Но и они исчисляются суммами в десятки тысяч рублей.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — пишет агентство со ссылкой на эксперта.

Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.

Если правонарушение произошло с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. «Транспорт-нарушитель» также будет конфискован.

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По материалам: irk

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