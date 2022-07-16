Джабаров: ЕС может оказаться в пропасти, из которой не выбраться

США подталкивают Европу в пропасть, из которой можно и не выбраться, считает первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал подготовку Евросоюзом нового, седьмого, пакета санкций в отношении России и разрозненность позиций в Европе по этому вопросу.

По словам Джабарова, европейским странам и самим очевидно, что эти меры не остановят Россию в денацификации и демилитаризации Украины. «Опять происходит зомбирование Европы, — пишет сенатор. - В конце 30-х годов их зомбировал Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы». Джабаров подчеркнул, что ЕС рискует оказаться в пропасти, из которой можно и не выбраться, и призвал Брюссель остановиться.

Между тем, по подсчетам экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, Евросоюз заплатил России больше, чем направил на Украину в качестве помощи. По его словам, которые приводит ТАСС, санкции ЕС в отношении России не являются эффективными, столь же непродуктивным окажется и анонсированный седьмой пакет ограничений.

Экс-министр отметил, что Брюссель заплатил Москве за нефть, газ и уголь в «геометрической прогрессии» больше, чем направил Киеву в качестве помощи. При этом цены на нефть растут, а рубль укрепляется, подчеркнул он.

Напомним, 15 июля Еврокомиссия представила странам ЕС проект седьмого пакета антироссийских санкций, теперь его должны одобрить все государства объединения. В частности, новая «порция» ограничений включает запрет на ввоз российского золота в страны ЕС, а также усиливает контроль за экспортом в РФ товаров двойного назначения и передовых технологий.