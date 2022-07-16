Есть ли надежда, что тело Сергея Бодрова будет найдено?

Сергей Бодров-младший погиб во время схождения ледника в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 года. Поиски продолжались два года и официально закончились в 2004. Правда, родственники своими силами еще несколько лет пытались найти останки близких людей. А сейчас в некоторых изданиях появились новости, что тело Сергея Бодрова все же нашли.

Немного о трагедии

Сергей Бодров вместе с профессиональной группой снимал фильм «Связной» в горах Владикавказа. Когда световой день закончился и стемнело, люди выдвинулись обратно в город. В 8 часов вечера сошел ледник Колка (со скоростью около 180 кмчас) и буквально за несколько минут накрыл Кармадонское ущелье 60-метровым слоем камней и льда. Никому не удалось выбраться живым.

Подо льдом, в числе остальных ста жертв, упокоился и знаменитый режиссер. Через несколько часов после трагедии во Владикавказ срочным рейсом прилетел его отец, Бодров-старший. Он тут же отправился на место происшествия, около часа молча стоял над ущельем, а затем так же молча сел в машину. Отец режиссера обронил лишь тихую фразу: «Искать тут больше некого».





Бодров-старший приехал в отель и закрылся в комнате сына. Оттуда он вышел на следующий день и днем уже улетел в Москву. Останки Сергея-младшего так и не были найдены.

Несколько находок

После этого в СМИ много раз появлялись новости, что тело режиссера нашли. Но после проведенных ДНК-экспертиз оказывалось, что принадлежит оно другим людям.

Так, в 2004 году, всего в 100 метрах от туннеля, потоками речной воды из селевой массы были вымыты фрагменты кузова «Москвича», внутри которого обнаружили истлевшую одежду и человеческие останки. О целом теле говорить не приходится – найдены только кости. Страшная находка была обнаружена сотрудниками Института геологии Российской академии наук.





В мае Андрей Разин на своей социальной страничке сообщил, что в Геналдонском ущелье Северной Осетии вновь нашли останки, предположительно Сергея Бодрова. На этот раз свидетелями стали работники предприятия «Горный клуб "Каскад"», которые прокладывали трубопровод по берегу реки Геналдон. Впоследствии оказалось, что тело принадлежит совершенно другому мужчине.

Есть ли надежда, что тело Сергея Бодрова будет найдено?

Руководитель спасателей Сергей Щетинин, который прибыл на место трагедии, случившейся 20 лет назад, одним из первых (так как был неподалеку и сам мог стать жертвой схода ледника), рассказал, что обнаружить тело Сергея Бодрова уже практически невозможно.

«Вероятность мала. Мы обнаруживали фрагменты тяжелой техники — бульдозеров, кранов, КамАЗов. Это были куски металла, разорванные в клочья. Представляете, что могло случиться с человеческими телами? – сокрушается Щетинин. - К сожалению, сход ледника вызвал эффект шаровой мельницы. Это такой агрегат, который перемалывает горную породу в порошок. Колка уничтожала все, что ей попадалось на пути.





Скорее всего, тела всей съемочной группы навечно погребены под тоннами льда. Найти их практически невозможно, только если какую-то мелкую (раздробленную) часть, и то случайно.

Напомним, что у Сергея осталась семья: жена Светлана – автор телевизионных программ «Акулы пера» и «Канон», с которой он связал себя узами брака в 1998 году, а также дочка Оля и сын Саша, которому на момент трагедии исполнился всего месяц.