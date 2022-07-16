Евгений Гор: «Надежда Бабкина – человек, который меня поднял. Я обязан ей жизнью!»

Евгений Гор после перерыва вновь появился на сцене в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Муж Надежды Бабкиной рассказал о причинах ухода из шоу-бизнеса и объяснил, почему отправился в путешествие на Бали один.

По словам Гора, к уходу со сцены его подтолкнуло пристальное внимание общественности. Мужчина не справился с обрушившейся славой и решил уделить все свое время работе. «Я — эмпат и остро переживаю любую боль. Мне очень сложно работать и жить среди людей. Естественно, я не справился с вниманием, которое было к нам приковано. Потому что мне не нужно это все», — сообщил 42-летний избранник Надежды Бабкиной.

В интересах собственного бизнеса по изготовлению ароматических свечей Евгений провел три месяца на Бали. Гор в первую очередь уделял внимание своему духовному развитию, поэтому не позвал с собой Бабкину.

Общественность заподозрила разлад в отношениях пары. Однако Евгений опроверг слухи и заверил, что все в порядке. «Надежда Георгиевна — фантастический человек, который меня поднял. Я обязан ей жизнью, я никогда ее не подставлю. У меня нет даже в принципе мысли, что я ей могу сделать плохое. Нет, никогда!» — подчеркнул он.

Бабкина сама рассказала журналистам об отъезде возлюбленного на Бали. Как отмечала 72-летняя певица, она не смогла отправиться вместе с избранником в отпуск из-за большого объема гастролей.

Напомним, Надежда Георгиевна и Евгений вместе уже 19 лет. Впервые пара встретилась на конкурсе талантов в Саратове, где исполнительница и заметила молодое дарование. Она пригласила начинающего артиста поработать в московском ансамбле «Русская песня». Постепенно служебные отношения перетекли в личные, а Гору стало тесно в коллективе гражданской жены. Мужчина создал свою группу Unite It и прошел в финал национального отбора для участия в международном конкурсе песни «Евровидение», однако судьба распорядилась иначе и в Баку поехали «Бурановские бабушки». Сейчас Евгений успешный бизнесмен и владеет собственной арома-мануфактурой.