Федор Добронравов решил отказаться от своей самой знаменитой роли

Актер Федор Добронравов решил уйти из семьи. Создатели популярного в народе сериала «Сваты» снова всех обманули. Не успел выйти на экраны седьмой сезон веселых приключений двух породнившихся семей, который должен был стать последним, как объявлено о продолжении. Но оно может уже и не состояться. А все потому, что исполнитель ведущей роли Ивана Будько — Федор Добронравов объявил о своем нежелании дальше принимать участие в проекте. Об этом актер Николай Пиминов сообщил в интервью Solenka.info, Якобы Добронравов заявил, что устал от роли неунывающего Ивана Будько, которую писали специально под него.Образ настолько к нему прилип, что в других ролях уроженца южного Таганрога уже не воспринимают, хотя у Федора много и других работ, доказывающих, что он не только комедийный актер. Понятно, что заменить исполнителя самой яркой роли не получится. С уходом Добронравова «Сваты» просто перестанут существовать. А потому Пиминов надеется, что к началу съемок, намеченных на осень следующего года, продюсеры сумеют заинтересовать исполнителя Ивана Будько, и тот передумает. Ранее Добронравов говорил, что очень любит своего героя. Но, видимо, всякой любви тоже есть предел, и, разменяв седьмой десяток, актер решил наконец-то уйти из экранной семьи, в которой прожил 14 лет. Вместе с ним покинули проект исполнительница свахи Ольги Николаевны — Людмила Артемьева, а также их экранная внучка Женя.