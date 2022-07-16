Галина Юдашкина в очередной раз родила
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Галина Юдашкина в очередной раз родила

Галина Юдашкина в очередной раз родила
31-летняя Галина Юдашкина поделилась радостным событием. Девушка призналась, что в ее семье произошло радостное событие. Дочь знаменитого кутюрье стала мамой в третий раз. Галина рассказала о волнующих переменах, которые произошли в ее жизни. Наследница дизайнера обнародовала снимки, на которых запечатлена с мужем Петром Максаковым и сыновьями. Семья позировала на пляже. Многодетная мама запечатлена светящейся от счастья. «Добро пожаловать в этот мир — Агата Ариелла!!! Мы безумно счастливы», — эмоционально заверила Гали
Поклонники сразу же принялись поздравлять наследницу модельера. «Вот это новости, и вы скрывали!», «Теперь понятно, почему вас не было на последнем показе Юдашкина», «Девочка, это же так здорово!» — обсуждают блогеры. Галина с мужем и детьми давно живут в Гонконге, где у Петра собственный бизнес. Именно поэтому Юдашкин редко видит внуков: шестилетнего Анатолия и четырехлетнего Аркадия, которых просто обожает. Весной стало известно, что тяжелобольной модельер решил продать свой роскошный пентхаус в Америке. Юдашкин с женой отметили 33-летие совместной жизни. Марина показала, как сейчас выглядит ее муж, который борется с раком.
# Шоу-бизнес Юдашкина Галина
По материалам: z-aya

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