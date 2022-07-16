Гороскоп от Анжелы Перл на 16 июля 2022 года: встреча с друзьями будет удачной

Астролог предупредила, что 16 июля 2022 года появится возможность посмотреть на вещи вокруг себя новыми глазами. Особенно удачным день окажется для людей, которые создают новые механизмы и изучают всё нестандартное. Не стоит в этот день делать подлости конкурентам ради того, чтобы обогнать их. В результате можно нажить себе врагов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Есть вероятность того, что в некоторых новых делах, которые были начаты не столь давно, возникнут определенные проблемы. Но не стоит сдаваться и опускать руки. В конечном счете есть все шансы добиться хороших результатов. Но усилий нужно будет прилагать несколько больше при этом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцов ждут мелкие неприятности в большом количестве. Однако им вполне по плечу справиться с ними. Могут быть даже более серьезные проблемы. Но они не остановят. Некоторые планы будут нарушены из-за человека, который не сдержит свое обещание. Это изрядно подпортит настроение.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сейчас удачное время для того, чтобы взяться за новое дело, которое уж давно вызывало интерес, но казалось несколько сложным и даже запутанным. Любые преграды не составит труда преодолеть и выйти победителем.

Рак (22 июня — 22 июля)

На легкий успех надеяться нет никакого смысла. Во всем потребуется прилагать титанические усилия. В ином случае результаты вряд ли порадуют. Даже если цели достаточно скромные, расслабляться не стоит.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя день окажется не очень-то плодотворным, зато приятным и интересным. Причем Львам удастся провести его с пользой для себя, получить новые и яркие впечатления, которые на долгое время запомнятся. Небольшие покупки окажутся весьма удачными и прослужат долгое время.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День отличается весьма сильным влиянием негативных тенденций. Далеко не все будет идти по плану, что изрядно подпортит настроение. А каждое начинание вызовет лишь разочарование. Важные вопросы лучше просто пока что отложить на более удачный период времени. А вечер следует посвятить своей семье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В течение дня Весам удастся найти ответы на многие вопросы. Кроме того, они получат известия, при этом не каждое поднимет настроение, к сожалению. Также окружающие дадут ценные советы, к которым стоит прислушаться. В будущем они весьма пригодятся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День будет спокойным с утра, но затем Скорпионам удастся сделать его более интересным, ярким и запоминающимся. И все это благодаря хорошей фантазии, которая весьма развита. Исход многих дел будет зависеть именно от Скорпионов. Так что стоит прилагать максимум усилий – и тогда результаты порадуют.

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Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды дадут некоторый период для передышки, и этим стоит воспользоваться. Стрельцам удастся восстановить свои физические силы и душевное равновесие, если они возьмут на работе небольшой отдых. Серьезные и утомительные дела сейчас лучше просто отложить на более удачный период, пишет издание rsute.ru.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя день вряд ли можно назвать выдающимся и удачным, в целом он пройдет не столь плохо. Вполне можно заняться физическим трудом. Он пойдет на пользу. Кроме того, разрешается делать ремонт, проводить работы на даче, в саду и огороде.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям придется не на шутку трудиться для получения даже скромных результатов. С утра негативные тенденции начнут расти. Следует приготовиться к неприятным разговорам. Зато анализ своих собственных ошибок пойдет на пользу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День начнется с весьма неприятных новостей. Однако Рыбам удастся довольно быстро настроить себя на позитивный лад. Не рекомендуется лениться. А творческие натуры смогут реализовать свои давние планы.