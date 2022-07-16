Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака

У многих знаков зодиака в пятницу, 17 июля 2022 года, будет наблюдаться застой в делах. Об этом рассказала Василиса Володина. Некоторых представителей зодиакального круга ждут сюрпризы в этот период, как приятные, так и не очень. Переговоры лучше не проводить, поскольку многие могут принять весьма неожиданные для себя решения.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года для Овнов, Тельцов и Близнецов

Овнам звезды сулят благополучный период во многих сферах. Не рекомендуется загружать себя работой, лучше посвятить время отдыху и релаксу. Будет хорошо, если Овны отправятся на прогулку в лес со своей второй половинкой, побалуют себя разными вкусняшками, или встретятся с друзьями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам в это время необходимо быть крайне экономными, поскольку звезды предвещают им неожиданные затраты. Тем не менее приобретенные вещи будут полезными и вполне оправдают себя. День склоняет к началу новых проектов, можно затеять в доме ремонт.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам предстоит весьма продуктивный период. Им следует с головой окунуться в работу, чтобы их старания были оценены по достоинству, а результаты проделанных действий порадовали. К тому же за проявленную старательность они будут вознаграждены руководством, возможно, они даже получат премию.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года для Раков, Львов и Дев

У семейных Раков наступит период максимального подъема в их отношениях с любимым человеком. Важно воспользоваться данным моментом, чтобы наладить гармоничность отношений. Одиноким представителям знака представится шанс встретить свою половинку, нужно присмотреться к окружающим — кто-то из них может оказаться «тем самым».

Лев (23 июля — 22 августа)

Многие Львы в это время встретятся со своей любовью, и у них начнется роман. Не исключены денежные трудности, которые будет нереально предвидеть. Василиса Володина советует Львам уделить больше внимания своему здоровью в этот период, чтобы избежать дальнейших проблем с самочувствием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам предстоит удачный и плодотворный день. Если представители знака будут очень внимательными и сосредоточенными в это время, то их ждет приятный исход любых начинаний. Главное – это взять инициативу в свои руки и проявить активность. День хорош для командировок, путешествий и поездок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года для Весов, Скорпионов и Стрельцов

Весам в этот период рекомендуется снизить свою активность и сделать небольшую передышку. Возможны проблемы в семейном кругу. Чтобы их не было, нужно держать свои эмоции в узде и не давать вырываться гневу на свободу. Еще астролог Володина советует Весам присмотреться к мелочам в этот день. Вполне возможно, что Вселенная пожелает «связаться» с ними.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует больше времени проводить со своей второй половинкой в этот день. Им нужно быть более тактичными и сдержанными. Некоторые Скорпионы будут стремиться к уединению и раздумьям. Им захочется переосмыслить свое поведение и прошлые ошибки. Вечер Скорпионам лучше провести в компании друзей и близких.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в это время рекомендуется свести к минимуму общение с окружающими. Хорошо побыть одному, подумать о жизни, разобраться в своих чувствах. День хорош также для шопинга, посещения салона красоты и смены имиджа. Подобное времяпрепровождения принесет Стрельцам много положительных эмоций и впечатлений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года для Козерогов, Водолеев и Рыб

Козерогам в этот период следует быть максимально собранными и терпеливыми. Некоторые их планы могут быть сорваны, но не стоит сильно переживать по этому поводу. Со временем все наладится и встанет на круги своя. Многие Козероги почувствуют в себе бунтарскую силу в этот день и прилив новых жизненных сил. Лучше направлять их в нужное русло.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям звезды сулят очень продуктивный день. Многие люди этого знака зодиака смогут завершить некоторые свои дела, другие получат весьма выгодные предложения. Не стоит делать скоропалительных выводов, окончательное решение должно быть принято только после того, как будут тщательно взвешены все «за» и «против».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам предстоит насыщенный и интенсивный день. Этим людям придется общаться с большим количеством людей, узнавать новую информацию и стараться разобраться в ней. Финансовое положение будет нестабильным, хотя во второй половине дня возможны небольшие денежные поступления. Главное – распорядиться ними правильно.