Григорий Лепс отказался от покупки песен Шатунова
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Григорий Лепс отказался от покупки песен Шатунова

Григорий Лепс отказался от покупки песен Шатунова
Недавно Григорий Лепс выявил желание купить песни покойного певца. Артист заявил, что фактически отказался от идеи приобрести права на песни покойного коллеги Юрия Шатунова. «У меня такой голос, что эти песни не для меня. Шатунов, царствие ему небесное, был замечательным артистом. Я просто хотел приобрести 3-4 произведения не для себя, а для молодого поколения», сказал Григорий Лепс.
Как отметил Лепс, он был бы не против, чтобы хиты «Белые розы» и «Розовый вечер» зазвучали в исполнении молодых артистов. У этих песен вполне бы могло появиться другое лицо. Лепс заметил, что ведет переговоры, но не верит в их успех, сообщает «АиФ». Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. В последние годы он вел борьбу в судах за творческое наследие «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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