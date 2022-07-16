Григорий Лепс получил высокое звание
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Григорий Лепс получил высокое звание

Григорий Лепс получил высокое звание
Владимир Путин дал звание певцу Григорию Лепсу. 16 июля артисту исполнится 60 лет, в преддверии юбилея Владимир Путин подписал указ о присвоении артисту звание народного. Указ главы государства опубликован 15 июля на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ» Лепсверидзе Григорию Викторовичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — написано в документе. Отметим, что Лепсверидзе — настоящая фамилия музыканта, Лепс — его сценический псевдоним.   
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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