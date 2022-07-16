Гроссмейстер Корякин привез бойцам ДНР технику и амуницию

Вадим Карасев

Российский гроссмейстер, бывший претендент на титул чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин в составе гуманитарной миссии Народного фонта доставил 117 стрелковому полку НМ ДНР технику и амуницию, сообщает ОНФ.

Все необходимое было закуплено на деньги, собранные неравнодушными россиянами в рамках проекта "Все для Победы!", куратором которого выступил Карякин.

"Я родился в Крыму, жил в Краматорске, который, дай бог, чтоб скоро вернулся к нам. Мы на вас рассчитываем и надеемся, что и мы внесли небольшую лепту в общую победу", — сказал он на встрече с бойцами подразделения.

Для нужд стрелкового полка россияне перечислили 10,4 млн руб. На эти деньги Народный фронт закупил бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, тактические аптечки, ноутбуки, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения и спальники. Такой список потребностей был обозначен командованием полка.

"Благодарим вас всех за оказанную помощь. Без этой техники нам тяжело бороться с врагами. С ней, я думаю, будет гораздо проще, особенно подразделению, которое занимается разведкой. Полученные данные сохранят большое количество жизней", — поблагодарил военнослужащий 117-го стрелкового полка НМ ДНР.

Как подчеркнул представитель Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко, бойцам очень важно понимать, что мы их поддерживаем.

"Очень здорово, что вся Россия сейчас приближает армию к победе", — заключил он.