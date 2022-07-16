И вакцина не спасет? Количество заболевших кентавр-ковидом растет с большой скоростью
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И вакцина не спасет? Количество заболевших кентавр-ковидом растет с большой скоростью

И вакцина не спасет? Количество заболевших кентавр-ковидом растет с большой скоростью

Пользователям Сети час от часу не легче от новостей об очередной болезни. Как только появились сообщения о первом случае заражения оспой обезьян в России, вирусологи заявили о масштабном распространении новой вариации ковида.


По сообщениям СМИ, новый вариант омикрона — «кентавр» — появился в Индии и уже оттуда распространился в Японии, США, Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Канаде. Специалисты фиксируют, что он более заразен, чем его предшественники. Однако «кентавр» вряд ли принесет столько же смертей — летальность отмечают не сильно пугающей.

Доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов рассказал подробнее о неизведанной болезни. «Пока само число зарегистрированных заболеваний, вызванных этим субвариантом омикрона невелико, но оно стремительно растет. Ясно, что он свободно преодолевает иммунитет, выработанный на вакцинацию на основе уханьского варианта, и к тому же намного легче распространяется. Но в то же время, чтобы узнать больше и надежнее про его свойства, нужно минимум 2 недели. Надо получить и сопоставить данные по секвенированию (расшифровке последовательности) его РНК-генома с данными по скорости и легкости распространения», — поделился Нетесов.

К слову, академик оговорил, что не стоит бояться необычного названия заболевания. Такое имя ему дают не врачи, а обыватели. «Его уже и «ниндзя» называли, и «кентавром». Ученые же называют его как вариант или субвариант омикрона BA.2.75», — подчеркнул он.

Напомним, буквально на днях Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения обезьяньей оспой в России. Это известие не на шутку напугало жителей страны. Медики уверяют, что страх в данной ситуации излишен. Об этом говорит и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом Елена Малышева. «Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян», — успокоила 61-летняя телезвезда.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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