Ирина Шейк прокомментировала скандал с оливье

Модель Ирина Шейк угодила в скандал из-за русского салата. Знаменитая русская модель получает угрозы от западных и украинских поклонников, которые потребовали «отменить» ее из-за публикации салата и похода в баню. Ирина Шейк ответила всем хейтерам. 36-летняя знаменитость решила снизить градус хейта, который летит в ее адрес уже второй день и опубликовала пост, где с юмором описала сложившуюся ситуацию. «Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политический комментариев здесь нет. Всем любви», — написала супермодель. Скандал поднялся из-за того, что в среду знаменитость по традиции посетила русскую баню, а затем заела это все оливье, подписав в соцсетях «русский салат». После этого на нее посыпались угрозы, западные таблиоды призвали крупные фирмы разорвать с ней отношения, а поклонников отписаться.На Украине против Шейк активно выступает певица Тина Король — сама она несколько месяцев гастролирует по разным городам и странам, публикуя патриотические посты в соцсетях. Отметим, что большинство поклонников прореагировали на скандал русской супермодели с юмором. В пабликах и Telegram-каналах можно найти уйму сообщений, где ее поддерживают. «Ирина, как вы это терпите, тяжело?»; «Скоро нам всем запретят дышать»; «Ира, ты для нас звезда! Запад в своем стиле, конечно!» — пишут благодарные подписчики.