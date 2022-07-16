Исторические сведения о расколе Христианской церкви 16 июля 1054 года

16 июля 1054 года произошел Великий церковный раскол с окончательным разделением христианской Церкви на Римско-католическую. Патриарх с папой римским не смогли договориться. Из-за этого в 11 веке церкви раскололись. В 20 веке обе стороны пытались уладить конфликт. Однако официально документ не подтверждён.

История раскола Христианской церкви

История уносит к Средневековью. Именно тогда начались предпосылки к схизме. Начали появляться этические различия у западных и восточных верующих. С каждым годом споры усиливались. Папа римский относится к западной церкви. В тоже время патриарх Константинополя в восточной части. Во время съездов у них случались конфликты на почве догм и канонов.

Совершенно оборвались контакты двух церквей после низложения патриарха Фотия. Именно тогда церковнослужители прогнозировали раскол. Оставалось лишь формально это всё оформить. Однако единомышленники до последнего пытались предотвратить данный ход истории.





В 11 веке в Константинополь выехали делегаты от папы римского. Поводом для этого послужило закрытие латинских церквей. Также стал конфликт некого обряда. Западная церковь стала топтать пресный хлеб. Однако в восточной части этот продукт являлся ценным и такого обращения с ним не потерпели.

Как произошёл раскол Христианской церкви

В 11 веке западная церковь отправила послание. Она хотела иметь полноту привилегий перед восточной частью. Тогда же был оговорен момент подлинности Дарственной Константина. Однако патриарх отказался принимать данный факт. Разразился большой скандал. Западная церковь хотела уладить конфликт. Ради этого посылались иные делегаты.

Именно 16 июля в середине 11 века произошло отлучение западной церкви от восточной. Это событие случилось после смерти папы Льва IX. Булла при верующих сжигалась. Выехав из Константинополя, делегаты разносили по миру данную новость.





В первую очередь они посетили Киев. В то время их приняли с особым почётом. Дело в том, что Киевская Русь позже всех вступила в веру в Господа Бога. Таким образом, она не имела привилегий, а также митрополитов. Она полностью подчинялась Константинополю.

В середине 20 века состоялась встреча между патриархом и папой римским. Представители двух церквей хотели уладить конфликт, который произошёл много столетий назад. Они подписали декларацию об отсутствии взаимных претензий и перемирии. Однако данный документ не имел никакого нотариального подтверждения. Таким образом, конфликт хотя и был улажен, но в истории продолжает действовать.