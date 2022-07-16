Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака
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Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака

Экс-участник ВИА «Веселые ребята» Вадим Голутвин умер от рака

Вадим Голутвин несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Прошлой осенью семья музыканта обратилась за помощью к поклонникам, объявив сбор средств на лечение. Близкие и коллеги надеялись, что артист поборет страшный недуг, но чуда не произошло.


Сегодня Вадим Голутвин ушел из жизни. Музыкант скончался на 70-м году. В ноябре 2021-го семья вместе с фондом собирала деньги на лечение — гитаристу нужно было пройти 12 курсов химиотерапии.

«Вадиму Юрьевичу нужна наша помощь. Все мы любим музыку, но среди нас есть те, которых музыка любит сама! Она звучит в их голове. Она говорит с ними на одном языке. Она открывает им свои уникальные, неповторимые грани. Она им послушна. И эти люди гении. И именно через таких людей мы любим музыку. Случилась беда: Вадим Голутвин, гениальный музыкант и композитор, тяжело болен. Онкология. Процесс усугубил ковид. Слава Богу, ковид побежден. В ближайшее время окончание обследований и химиотерапия. Кроме ваших молитв о здравии р.б.Вадима, которые очень нужны, семья будет благодарна за посильную материальную помощь. Пусть человек, который всю свою жизнь посвятил музыке, остается с нами как можно дольше!» — писали коллеги артиста.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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