К новому учебному году в Иркутске отремонтируют 14 школ

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году в школах Иркутска проводят ремонты. Работы планируют провести на 14 объектах, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории нескольких учреждений благоустроят спортивные площадки. Так, в школе № 24 отремонтируют освещение на хоккейном корте, в школе № 10 модернизируют покрытие стадиона. Проведут работы на спортивном корте в школе № 46 — здесь поставят системы видеонаблюдения. В здании школы № 31 в целях усиления антитеррористической безопасности установят турникеты и камеры видеонаблюдения.

В учебных заведениях № 19, № 23, № 26 запланирован ремонт парапета, кровли, крылец и коридоров, в школе № 80 – потолков и стен. Замену окон проведут в школе № 35. В гимназии № 1 модернизируют электрические сети.

Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию здания общеобразовательного учреждения № 7. Оно было построено в 1937 году и требует ремонта. После экспертизы проектно-сметной документации и определения подрядчика приступят к работам.

Кампания по оценке готовности школ к новому учебному году в Иркутске пройдет в августе. Все ремонтные работы в этом году выполняют за счет средств муниципального бюджета.